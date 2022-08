El cómico Chris Rock reveló haber rechazado una propuesta que le hizo la Academia de Hollywood para que presentara los Óscar del próximo año, poco después de la bofetada que le propinó Will Smith en la última entrega de estos premios.

Rock habló del ofrecimiento durante un espectáculo de monólogos celebrado en el teatro Arizona Financial de la ciudad de Phoenix (Arizona, Estados Unidos) este domingo y del que se hizo eco el medio Arizona Republic. El cómico dijo haber rechazado la oferta porque sería como "volver al lugar del crimen" y lo comparó con el asesinato perpetrado por el exjugador de fútbol americano O. J. Simpson contra su esposa Nicole Brown. "Sería como pedirle a Nicole Brown Simpson que volviera al restaurante", afirmó Rock haciendo referencia al crimen cometido por el exdeportista después de que ella se dejara unas gafas en un restaurante italiano.

Rock se refirió al golpe que le propinó Will Smith al principio de su show en Phoenix, que forma parte de la gira 'Ego Death' que inició el pasado mes de abril. Con un teatro abarrotado para disfrutar de su espectáculo de hora y media de duración, Rock empezó a hablar sobre cómo una persona podía hacerse famosa tras convertirse en víctima. Entonces, según Arizona Reporter, alguien del público le pidió que "hablara de ello" y Rock terminó relatando el incidente. Y es que el cómico también aseguró que el golpe que le propinó Smith le produjo dolor físico porque el oscarizado actor es "más grande" y corpulento que él. "El estado de Nevada no permitiría una pelea entre Will Smith y yo", bromeó.

Rock también mencionó durante su espectáculo que fue tanteado para protagonizar un anuncio para la próxima edición de la Super Bowl y que igualmente rechazó, aunque no desveló para qué marca era el comercial.

En la última gala de los Óscar, el pasado 27 de marzo, Will Smith reaccionó de forma violenta a un chiste de Chris Rock sobre la enfermedad de su mujer, Jada Pinkett Smith, que le hizo levantarse de su asiento, subir al escenario del Dolby Theater y abofetear en directo a Rock. Rock había salido para presentar el premio al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de Pinkett Smith, quien había reconocido públicamente que sufre alopecia, comparándola con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.

A finales de julio, Smith publicó un video en el que pedía perdón al cómico por lo ocurrido y después de que su mujer hubiera realizado diferentes apariciones públicas en las que les instaba a una reconciliación. "Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí a hablar siempre que estés dispuesto", manifestó entonces Smith. Además, en abril la Junta de Gobernadores de la Academia aprobó vetar su asistencia a los Óscar, y a cualquier otro evento organizado por esta institución, durante los próximos diez años. Una semana antes, el actor ya había renunciado a seguir formando parte de la Academia, lo que descartó su expulsión inmediata como sanción principal.