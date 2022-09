La 74 edición de los reconocidos premios Emmy, los más importantes de la industria televisiva a nivel mundial, arrancó este lunes en el Teatro Microsoft, ubicado en el centro de Los Ángeles (California), con todas las miradas puestas en las series 'Succession' y 'Ted Lasso'.

La ceremonia, que vuelve al formato presencial, comenzó a las 17:00 de Los Ángeles (1:00 GMT del martes) siguiendo el protocolo habitual, con invitados y alfombra roja, después de dos ediciones reducidas por la pandemia. Sin embargo, el coronavirus sigue haciendo mella porque la cadena organizadora de este edición, la NBC, ha reducido el aforo y el número de medios acreditados para evitar posibles contagios que obliguen paralizar rodajes en curso, muchos de los cuales ya acumulan meses de retraso. También la NBC es responsable de que la gala, normalmente celebrada en domingo como los Óscar y los Grammy, haya pasado al lunes para evitar que coincida con los partidos de fútbol americano que emite los fines de semana.

Un drama, 'Succession'; una comedia, 'Ted Lasso'; y una miniserie, 'The White Lotus', son las grandes favoritas de esta edición de los Emmy, aunque 'Squid Game' ('El Juego del Calamar', en español) también apunta a tener un gran protagonismo. Esta ficción de Netflix, que hace justo un año se convirtió en un fenómeno global, es la primera producción rodada en un idioma diferente al inglés que ha logrado acceder a las categorías principales de los galardones de la Academia de la Televisión estadounidense. Por ello, la ceremonia contará con dos de sus protagonistas -y candidatos al premio-, Lee Jung-jae y Jung Ho-yeon, como encargados de entregar algunos premios.

Entre los latinos, solo el guatemalteco Oscar Isaac aspira en esta ocasión a llevarse el Emmy al mejor actor de serie limitada (miniserie) por 'Scenes from a Marriage' ('Secretos de un Matrimonio'), la versión moderna del clásico de Ingmar Bergman que ha cautivado a la crítica. No obstante, la gala contará con presencia latina gracias a la aparición de Ariana DeBose, Diego Luna y a Selena Gómez, quien entregará un premio a pesar de que los académicos no la nominaron a mejor actriz de comedia por 'Only Murders in the Building' ('Solo Asesinatos en el Edificio', en español), una decisión muy criticada en redes sociales.