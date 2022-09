Bienvenidos a la cabeza de Tim Burton que, como no podía ser de otra manera, es caótica, está repleta de monstruos, de imaginación y también de puertas que nos conducen a lugares inexplorados. Así es precisamente cómo se presenta la exposición 'Tim Burton, el laberinto', en la que nos adentramos en un espacio que se puede recorrer en múltiples direcciones dependiendo del camino que tomes.

“Creo que han sabido representar a la perfección cómo funciona mi cerebro. Entras en un sitio y te lleva a otro y a veces hay callejones sin salida o no sabes por dónde vas. Después de tantos años, todavía ni yo mismo lo llego a entender muy bien”, manifestaba el célebre director a las puertas de la enorme carpa (cuya instalación consta de 18.400 metros cuadrados) en la que se encuentra la exposición, creada por LETSGO y el propio cineasta, dentro del recinto de Ibercaja Delicias y que podrá visitarse a partir del 29 de septiembre.

En efecto, se trata de una experiencia inmersiva en la que cada visitante puede disfrutar de forma diferente de la propuesta dependiendo de las puertas que elija cruzar, que le llevarán por una serie de estancias que giran en torno a una temática concreta y que están ambientadas con tecnología, música, escenografía, videoproyecciones y esculturas originales creadas por los maestros falleros de Santa Eulalia. Además, en las paredes encontramos más de 200 bocetos originales han sido cedidos por el creador, algunos de ellos inéditos hasta el momento.

Así, encontramos habitaciones dedicadas a 'Bitelchús', a 'Eduardo Manostijeras', a 'Pesadilla antes de Navidad' o 'Charlie y la fábrica de chocolate', algunas de sus películas icónicas, pero también a criaturas que no han aparecido en ninguna de sus obras y que forman parte de su imaginario. “Siempre me ha gustado dibujar, para mí es una forma de expresión. Por eso no me importó que me dijeran al principio que mis dibujos eran feos, me resistí a esas críticas y seguí mi camino. Con la perspectiva de los años me doy cuenta de que lo importantes es guiarse por aquello que uno disfruta y no por la opinión de la gente”, continúa Tim Burton, ataviado con su característico uniforme negro, gafas tintadas y gorra que oculta su alborotado cabello, ahora algo más escaso.

El director reconoce que no es capaz de elegir ninguna de las habitaciones de la exposición como su favorita, porque todas las películas que aparecen ilustradas forman parte de él. “Son como mis hijos. Algunos salen más guapos, otros más feos, pero yo los quiero a todos por igual”. En los últimos tiempos, Tim Burton lleva encadenando proyectos un tanto fallidos, desde el biopic de Margaret Keane 'Big Eyes', en el que intentó cambiar de registro, a la adaptación en imagen real de 'Dumbo'.

Ahora se encuentra preparando para Netflix la miniserie 'Miércoles', centrada en la pequeña de 'La familia Adams' que estará protagonizada por Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán, con la participación de Christina Ricci, que encarnó el papel en los años noventa. “Es la primera vez que trabajo en algo así. Hace años tenía la sensación de que la industria de Hollywood estaba cambiando, que ya no se iban a hacer más películas, que solo se verían a través de streaming, pero ahora que he hecho una serie para una plataforma me doy cuenta de que no, que cada producto tiene su sitio, y que la experiencia de la sala continuará teniendo su valor y su espacio”.

Tim Burton no ha descartado volver a trabajar con el que ha sido su actor fetiche desde 'Eduardo Manostijeras', Johnny Depp, a pesar de las múltiples polémicas que lo han envuelto estos años. “Él siempre es una posibilidad”, ha declarado. “Creo que cada proyecto dicta sus propias reglas, quién es más adecuado para el papel, haya o no haya trabajado con esa persona”. También ha bromeado sobre Michael Keaton y que vuelva a ponerse el traje de Batman en las nuevas películas del Universo DC. “Me hace mucha gracia porque, cuando hicimos la película en los años ochenta, nos reíamos pensando que dentro de veinte años se pondría el traje para inaugurar centros comerciales o animar fiestas de cumpleaños… pero ¡no! Ahí está interpretando a Batman de verdad otra vez”.

Tim Burton fue precisamente el director que inició la fiebre por las adaptaciones de cómics de superhéroes convirtiéndolas en 'blockbusters' gracias a 'Batman' y 'Batman vuelve', por eso ahora piensa que es una paradoja que en su momento le dijeran que eran demasiado oscuras. “Las mías son en comparación cuentos de hadas comparado con lo que se hace ahora”.

El director no ha querido hacer declaraciones sobre su nombramiento como primer Embajador de la ciudad de Madrid por parte del alcalde José Luis Martínez-Almeida. “Estoy encantado de estar aquí, no me imagino esta exposición en otro sitio. Además, cada vez que vengo, todo me parece diferente, desde los árboles a las personas”.