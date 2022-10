A veces es mejor fijarse en el artista que en su obra, sobre todo si esta última es muy conocida y está suficientemente fijada en el subconsciente colectivo. Todo el mundo sabe quién es Tintín, pero la figura de su creador, Hergé, no resulta tan conocida. Por eso, ‘Hergé. The Exhibition’, viene a solventar estos aspectos centrándose en el genial ilustrador para mostrar al visitante, de forma poliédrica, todas sus facetas, todos sus intereses e influencias.

Se trata de una exposición monográfica que reúne más de 300 piezas originales que forman parte del universo creativo de Hergé, entre las que se encuentran ilustraciones, planchas, primeras ediciones, bocetos, estudios, croquis preparativos, así como maquetas, obras pictóricas propias y de su colección particular de arte fruto de su admiración por las vanguardias. Además, conoceremos su creación publicitaria, sus innovaciones como grafista y su evolución dentro del cómic hasta desembocar en las últimas salas, en las que descubrimos cómo el pequeño Totor se convirtió en Tintín en 1929 y a su alrededor fueron apareciendo los distintos personajes que formaron parte de su universo y terminaron convirtiéndose en iconos de la cultura popular: el terrier Milú, el capitán Haddock, el profesor Tornasol, Hernández y Fernández o la diva Castafiore.

George Remi, más conocido como Hergé (Etterbeek, 1907, Woluwe-Saint-Lambert, 1983) fue, entre otras muchas cosas, el padre de la línea clara, un tipo de dibujo con un contorno delineado con un trazo negro regular, fondos lisos en color y ausencia de sombreados y degradados. Simplicidad y precisión. Pero esa nomenclatura llegó más tarde, después de poner a prueba su talento en publicaciones de la época como el periódico católico ‘La Vigtième Siècle’ o su suplemento juvenil ‘Le Petit Vigtième’, también en ‘Le Soir’, subordinado al régimen nazi en la Bélgica ocupada. Fue precisamente durante esta época cuando alcanzó su etapa de madurez como dibujante, en la que introdujo el color e incorporó al capitán Haddock, que aparece por primera vez en ‘El cangrejo de las pinzas de oro’.

‘Hergé. The Exhibition’ nació en el Grand Palais de París y ha pasado por Quebec, Seúl, Shanghái o Lisboa hasta aterrizar en Madrid (comisariada por el Musée Hergé de Bruselas y producida por Sold Out en colaboración con el Círculo de Bellas Artes) donde se podrá ver del 5 de octubre de 2022 hasta el 19 de febrero de 2023. En la inauguración ha estado presente Nick Rodwell, que tras casarse con la viuda de Hergé, Fanny Vlaminck, gestiona con mano de hierro el patrimonio del artista. “Todo comenzó cuando me contactaron del Grand Palais en 2015 y me dijeron que querían hacer una muestra sobre Hergé. Yo les dije: “Querrán decir sobre Tintín” y ellos me respondieron que no, que Hergé ya era considerado un gran artista al nivel de Hopper o Picasso”, explica Rodwell. Aunque en ese momento le pareció exagerado, lo cierto es que actualmente cualquier material original del dibujante puede alcanzar los dos millones y medio de euros, situándose al nivel de los grandes artistas contemporáneos.

La muestra supone un recorrido inverso en el tiempo. Arranca con la fascinación de Hergé por Miró, Klee o Modigliani, lo que le llevó a iniciarse como pintor abstracto y a coleccionar obras que nos llevan de Roy Lichtsenstein a Pat Andrea. También se expone el retrato que le hizo Andy Warhol o el busto obra de Tchang Tchong-Jen, gran amigo que le acercó al arte oriental para documentarse para álbumes como ‘El loto azul’.