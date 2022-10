Catalán de padre murciano y madre manchega, Miguel Poveda (Barcelona, 1973) ya ha demostrado que sabe cómo enriquecer el flamenco que lleva cantando desde niño dándole toques nuevos. Incluso se atrevió a sacar un disco en catalán, 'Desglaç'. Ahora tiene que ir más allá en 'Dúos increíbles', el nuevo programa musical de TVE-1 para la noche los jueves.

En el concurso, ocho artistas consagrados (Ana Belén, Antonio Carmona, Carlos Goñi, Diego Torres, Sole Giménez, Víctor Manuel, Ainhoa Arteta y el propio Poveda) y otras tantas grandes voces jóvenes (Antonio José, La Cebolla, Agoney, Chema Rivas, Marta Soto, Nía, Paul Alone y Yoly Saa) forman dúos a ciegas para conquistar al público interpretando piezas que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Se trata de su nuevo proyecto en TVE-1 después de haber recorrido España el año pasado junto a Soleá Morente con la docuserie 'Caminos del flamenco'. Presentado por Juan y Medio, 'Dúos increíbles' se graba con música en directo, interpretada por una gran banda compuesta por 23 músicos. Los ganadores del concurso conseguirán 25.000 euros para destinarlos a una oenegé.

¿Qué le gustó del proyecto para aceptar participar?

Poder coincidir y aprender de artistas como Ana Belén, Víctor Manuel, Antonio Carmona, Carlos Goñi y Soledad Jiménez, entre otros… Para compartir música con cantantes de otra generación e interpretar canciones míticas y otras nuevas.

Usted ya ha roto moldes fusionando diferentes estilos en el flamenco e interpretando otros ritmos del mundo, pero ¿un programa como 'Dúos increíbles' le ha permitido experimentar más en otros géneros musicales?

Es un reto, porque no siempre elige uno las canciones ni con quién las vas a cantar. Tanto para mí como para mis compañeros y compañeras es inquietante, pero a la vez un reto del que sé que voy a sacar mucho aprendizaje.

¿Cuál es el mayor reto que supone 'Dúos increíbles' para usted?

Aprenderme todas las semanas dos o tres canciones que no están en mi repertorio y estar a la altura de sus compositores y de los artistas que las han interpretado.

¿Qué hará si le toca cantar reguetón en el programa, por ejemplo?

Intentar que sea del bueno y darle la vuelta para llevarlo a mi terreno.

NUEVA PROMO 🔴 ¡Comienzan los duelos! El jueves, a las 22:45, volvemos para descubrir los primeros pasos de cada dúo ¿habrán sido capaces de entenderse?



Os esperamos en @La1_tve de @rtve con #DúosIncreíbles 🔥 pic.twitter.com/fuwAkI7Ejc — Dúos Increíbles (@DuosIncreibles) 1 de octubre de 2022

¿Cuál es el estilo musical que más le cuesta?

Toda la música tiene su dificultad si quieres llegar a la excelencia, no se consigue fácilmente. El flamenco es una de las músicas más complejas que he conocido, pero también es el terreno donde me siento como en mi casa.

Hay gente que podría pensar que a los artistas del flamenco les cuesta más adaptarse a otros géneros. ¿Qué les diría usted?

Que es al contrario, más difícil es para un cantante cantar por soleá, por ejemplo.

El programa también le da la oportunidad de cantar con artistas jóvenes. ¿Qué le aporta actuar con ellos?

Frescura, ternura y cómo no, crecimiento, porque muchos de los que participan en el programa tienen un talento increíble.

En los últimos años, los programas de música en televisión suelen reducirse a concursos y 'talent shows'. ¿Cree que no se valora suficientemente la música en la televisión española?

En el caso de Televisión Española tiene bastantes programas de música, danza y cultura en general, algo que no ocurre con tanta asiduidad en otras cadenas. Yo celebro que los cantantes de nuestro país, jóvenes y séniors, puedan hacer música en directo en 'prime time'.

"En 'Dúos increíbles' me sacaré muchos defectos"

¿Se ve en el programa para analizar sus actuaciones? ¿Es muy crítico consigo mismo?

Sí, lo veré, lo disfrutaré y lo sufriré, porque seguro que me sacaré un montón de defectos. Pero hemos puesto mucho amor y predomina el compartir y defender grandes canciones de nuestra historia.

Muchos artistas han sufrido alguna vez pánico escénico. ¿Le ha pasado alguna vez?

Hasta el día de hoy no, es un hábitat en el que me siento cómodo pese a los nervios que se pasan y la responsabilidad.

Es profeta en su tierra, porque es hijo predilecto de Badalona, pero de padre murciano y madre manchega, como tantísimos catalanes. ¿Ha sido un orgullo para usted ser charnego?

Por supuesto, no tendría porqué no sentirlo, pero de lo que más me enorgullezco es de los valores tan bonitos que me inculcaron mis padres.

Tiene un disco en catalán, 'Desglaç'. ¿Por qué quiso sacarlo?

¿Y por qué no? Soy catalán, amo a los poetas de mi tierra y tuve el gran apoyo para hacerlo de Enrique Morente y Juan Habichuela, dos genios del flamenco nacidos en Granada.

¿Se puede hacer flamenco en catalán?

Cada música tiene su idiosincrasia y no lo veo del todo, pero sí puedes aportar tu sonido a una composición en catalán como yo hice en 'Desglaç'.