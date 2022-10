El Mundial de fútbol de Catar no se inaugurará hasta el próximo 20 de noviembre, pero ya lleva unas cuantas polémicas acumuladas, como la del brazalete arcoíris que lucirán algunos de los equipos. En la última de ellas se ha visto envuelta la eurovisiva Chanel Terrero, la artista que ha sido elegida para cantar 'Toke', el himno de la selección española en la competición deportiva. ¿El motivo? El debate que se ha abierto acerca de que si una artista que se ha convertido en icono de la comunidad LGTBI debe participar en un evento que se celebra en un país acusado de homófobo por no respetar los derechos de los homosexuales ni los derechos humanos.

La intérprete del pegadizo 'Slo Mo' que tan buen sabor de boca dejó en el último festival de Eurovisión ha sido este año pregonera de las fiestas del Orgullo en Madrid. Por eso Twitter (cómo no, siempre Twitter) se ha cuestionado que es bastante contradictorio que la artista defienda al colectivo homosexual cuando, por otra parte, colabora en un evento deportivo que servirá para promocionar un país como Catar.

Chanel, que fue pregonera del último Orgullo y ella misma forma parte de la comunidad LGTBI, cantará con motivo del Mundial de Fútbol de Catar 2022, un país donde nuestras vidas están penadas con la muerte. Personas como ella. DECEPCIONANTE :( — Kifkif (@Kifkif_iguales) 14 de octubre de 2022

Para artista polifacética Chanel, que lo mismo te canta el día del Orgullo que te hace la canción del mundial de Qatar, donde la homosexualidad está perseguida y castigada. — Juanita Paz y Amor (@oostitu) 15 de octubre de 2022

Chanel, de cantar en el Orgullo a interpretar la canción de España en el Mundial de la LGBTIfobia de Qatar, menudo viaje. — Christo Casas (@christocasas) 14 de octubre de 2022

Críticas cargadas de ironía

Entre las recriminaciones hacia Chanel algunas iban cargadas de ironía: "Para artista polifacética Chanel, que lo mismo te canta el día del Orgullo que te hace la canción del mundial de Catar, donde la homosexualidad está perseguida y castigada", ha comentado una tuitera.

Las críticas hicieron que algunos salieran a la palestra para defenderla: "Por qué sois así? Chanel va a cantar la canción que apoya a la selección española, no el himno del mundial. artistas internacionales no van solo a cantar sino a ACTUAR y no les está cayendo la mitad de lo que le está cayendo a Chanel be serious now", alegó un tuitero.

por qué sois así? chanel va a cantar la canción que apoya a la selección española, no el himno del mundial



artistas internacionales no van solo a cantar sino a ACTUAR y no les está cayendo la mitad de lo que le está cayendo a chanel be serious now https://t.co/SkrcLKwmJE — Joan (@jeanaalto) 15 de octubre de 2022

"Yo tengo claros mis principios y soy artista"

Ya en el mismo acto de presentación de Chanel como intérprete del himno español en el Mundial salió a la palestra la polémica, a raíz de una pregunta de la agencia EFE: "No sé si te ha representado un conflicto moral poner una de tus canciones al servicio de lo que algunos denominan el Mundial de la Vergüenza, por celebrarse en un país que persigue a colectivos LGTBI", la cuestionaron.

Pero para la cantante y bailarina, su decisión es totalmente coherente: "Yo tengo muy claros mis principios y soy artista. Cuanto más lejos pueda llevar mi arte y a cuantas más personas llegue mi mensaje, más orgullosa voy a estar", sentenció. Hay que recordar que Chanel ya está curada de espantos tuiteros, por el voraz acoso que sufrió cuando ganó el Benidorm Fest que le dio el billete a Eurovisión. La artista hizo callar muchas bocas unos meses después, con su brillante actuación (y resultado) en el famoso festival de la canción.

Donde sí que se mostró la mar de contundente fue cuando le preguntaron si llevaría, como algunos capitanes de algunas selecciones (no la española), un brazalete en apoyo al colectivo LGTB. "Estaría súper orgullosa de llevar ese brazalete", zanjó. Aunque, viendo los comentarios, parece que a muchos no le bastó esa defensa del colectivo LGTBI y preferían que la última pregonera del Orgullo no hubiera ligado su nombre al de un país tan controvertido como Catar.