Kanye West indemnizó a un antiguo empleado para que cesara en sus comentarios sobre unas conversaciones en el entorno laboral en las que el rapero supuestamente habría utilizado lenguaje antisemita, alabado a los nazis y a Adolf Hitler, informó en exclusiva este miércoles NBC News.

El artista conceptual Ryder Ripps, quien trabajó con West entre 2014 y 2018, remitió unos documentos a la cadena estadounidense en los que afirmaba recordar comentarios positivos sobre los nazis o Hitler pronunciados por el músico, además de mencionar teorías conspirativas antisemitas durante el verano y el otoño de 2018.

Ripps dijo haber rebatido a Ye, como se conoce ahora al músico, pero que no fue consciente de la gravedad de las afirmaciones hasta ahora, cuando el intérprete de 'Can't Tell Me Nothing' se ha visto envuelto en una gran polémica por difundir mensajes en contra de los judíos en redes sociales y a través diferentes entrevistas.

"Es bastante obvio que se trata de una especie de obsesión nazi repugnante y llena de odio", expresó Ripps de acuerdo a la publicación de NBC News.

El incidente se zanjó con el pago por parte de Ye para que su extrabajador guardara silencio, según el propio Ripps, aunque el cantante ha negado que esta situación se produjese.

Además, de acuerdo a la misma noticia, otros 6 extrabajadores o excolaboradores, que prefirieron mantenerse en el anonimato por un acuerdo de confidencialidad, confirmaron la realización de este tipo de comentarios por parte del artista en los últimos 5 años.

La revista Forbes calculó que el patrimonio de West ha pasado de superar los mil millones de dólares a unos 400 millones, después de que la familia de George Floyd, el afroamericano asesinado por un policía en Mineápolis (EE.UU.) en 2020, anunciara una demanda por difamación contra el músico.

La familia le reclama 250 millones de dólares por decir que la causa de su muerte fue el consumo de fentanilo y no la asfixia provocada por la pierna del agente, como confirmó la autopsia.

Días antes, el autor de 'Yeezus' había lucido durante un desfile de moda en París una camiseta con el mensaje "White Lives Matter" ("Las vidas blancas importan"), un lema utilizado a menudo por supremacistas blancos en respuesta al movimiento contra el racismo "Black Lives Matter" ("Las vidas negras importan").

En medio de este ciclo de provocaciones, Twitter e Instagram bloquearon las cuentas de West en sus plataformas, donde infinidad de usuarios denunciaron, entre otros, una serie de comentarios antisemitas relacionados con Jared Kushner, judío y yerno del expresidente Donald Trump.

Ye admitió hace unos años que sufre un trastorno de bipolaridad y, entre otras acciones llamativas, llegó a presentarse como candidato a la presidencia de EE.UU. en varios estados durante los comicios de 2020.