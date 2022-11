Un total de 75 caricaturistas de Estados Unidos celebrarán este sábado el centenario del nacimiento del historietista Charles Schulz, creador de la conocida tira 'Peanuts', protagonizada por Charlie Brown, Snoopy y su pandilla, y lo han homenajeado de la mejor forma que saben, creando caricaturas.

“Es un tributo a quien es probablemente el mejor caricaturista del mundo”, ha afirmado Patrick McDonnell, que crea la tira diaria 'Mutts' que se publica en 700 diarios. “Después de ‘Peanuts’, el mundo de las tiras cómicas cambió. Pienso que la mayoría de los caricaturistas que trabajan hoy diría que él fue la inspiración”.

La lista de tiras participantes en este tributo por el nacimiento de Schulz, que dibujó 17 000 tiras cómicas y se convirtió en el dibujante de cómics de más éxito en la segunda mitad del siglo XX, va desde 'B.C', 'Dennis the Menace' y 'Rhymes With Orange' a 'Zippy the Pinhead' y 'Zits'. Cada artista fue alentado a crear su propia forma de homenajear a Schulz, conocido como 'Sparky', informa 'The Independent'.

Por su parte, John Kovalesli, creador de 'Daddy Daze', ha dibujado al personaje del padre en la tira, Paul, y el bebé, Angus, hablando de 'Peanuts con un periódico abierto. '¿Ba ba?', pregunta el bebé. A lo que el padre responde: “Es ‘Peanuts’, de Chares M. Schulz. Él revolucionó las tiras cómicas añadiendo profundidad y emoción”, ha apuntado.

Mientras que John Hambrock, creador de 'The Brilliant Mind of Edison Lee', dibujó una visita de Snoopy como piloto de la I Guerra Mundial y Edison pidiéndole a su padre "más combustible de aviación. El creador decoró la casa de la familia con imágenes enmarcadas de Charlie Brown y Lucy.

"Los caricaturistas son gente creativa. Cuando tienes un plazo diario, las ideas tienen que fluir", ha destacado McDonnell. "Pienso que la gente disfrutó el reto de crear algo para expresar su amor y admiración por el tipo".

McDonnell, miembro de la junta directiva del Charles M. Schulz Museum and Research Center, y el creador de 'JumpStart', Robb Armstrong, tuvieron esta idea de celebrar el nacimiento de Shulz. Ambos se pusieron en contacto con los diferentes caricaturistas para poner en marcha esta iniciativa.