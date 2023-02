El cantante y compositor estadounidense Burt Bacharach, autor de cientos de éxitos de música pop entre los años 50 y 80, ha fallecido este jueves en su casa de Los Ángeles a los 94 años de edad, según ha informadoThe Washington Post.

El popular arreglista, compositor, director de orquesta y productor, que iluminó con las melodías inolvidables de 'Walk on By', 'Do You Know the Way to San Jose' y decenas de otros éxitos, ha fallecido por causas naturalesa en su casa en Los Angeles, según ha aseguró su publicista Tina Brausam.

Entre los premios que ha recibido a lo largo de su prolífica carrera, hay seis premios Grammy, dos Globos de Oro, un BAFTA británico, un Emmy y tres Oscar.