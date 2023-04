Joaquín Cortés ha sido hospitalizado tras desvanecerse en un parque hace unos días mientras jugaba con sus hijos y llegar a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre, según ha desvelado el propio bailaor en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con su relato, no era la primera vez que sufría un episodio similar, que retrotrae los síntomas a "hace semanas", cuando durante los ensayos para bailar en el Teatro Real y el Teatre del Liceu de Barcelona empezó a sufrir una tos de pecho, cansancio y dolor de cabeza.

"Hace unos días llevando a mi hijo Romeo al colegio, empecé a toser y me quedé aturdido mientras conducía, me asusté pero se me pasó", continúa el artista.

Más grave fue el momento en el que, más recientemente, tras asistir a una rueda de prensa en San Sebastián y en la vuelta del aeropuerto a su casa de Madrid, Cortés tuvo que pedirle a su pareja, Mónica Moreno, que cogiera el volante del vehículo.

"De pronto no veía nada. Moni cogió el volante en mitad de una curva, menos mal. Fueron momentos de angustia, pero solo duraron segundos, minutos", rememora.

Finalmente llegó el desvanecimiento que le ha conducido al hospital, donde se le ha sometido a pruebas de cardiología, neurología y neumología, además de suministrársele antibiótico y oxígeno a la espera de una broncoscopia y colocarle un 'holter'.

"Agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes", culmina Cortés su mensaje, antes de lamentar no poder celebrar su espectáculo en el Teatro Kursaal por estos acontecimientos.