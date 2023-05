“A veces entregas lo más bonito de ti y no todo el mundo lo cuida”

La extriunfita Sabela Ramil ha vuelto con disco nuevo, dando un salto de su Despedida, su ópera prima, a Ceniza, marcado este por diferentes duelos. La artista gallega, nacida en Ourol y criada en As Pontes, concede esta entrevista con la cabeza puesta en su próxima actuación, ayer en Madrid. Había expectación ante el nuevo material de una cantautora que logró colocar su hit Despedida entre las veinte mejores canciones en gallego de lo que llevamos de siglo, el listado 20 cancións para os 20 anos de Vinte en Praza.gal.

“Ha sido un salto bastante orgánico. Es más maduro. Se ve que el tema Despedida del anterior fue el germen de este nuevo trabajo. Era una antesala de lo que iba a empezar a explorar”, señala.

¿Se encuentra más cómoda con los sonidos más rompedores o más pop?

Me encuentro segura en los dos ámbitos. Si hay algo que me caracteriza es la unión de esas dos partes, el contraste. Creo que trabajo la agresividad en la parte armónica y de arreglos musicales utilizando mi voz para esas melodías más popy o más ambientales, más dulces. Sí que es cierto que algunos temas piden ser más íntimos y melódicos. Me gusta jugar con los contrastes y en directo lo llevamos más diferenciado todavía.

¿Por qué Ceniza, con esa variación del plural en la canción del disco?

El single Cenizas es un poema de Alejandra Pizarnik (1936-1972) y fue el inicio de este nuevo álbum aunque en aquel momento yo no lo sabía. Ceniza es en parte por ese poema y porque en esta última etapa, en lo profesional y personal, fue una fase de duelos y pérdidas. Todo de repente se esfumó y se hizo ceniza. Me pareció un concepto que podía englobarlo todo con sus partes positivas y negativas.

Somos conscientes de que nuestros padres van a fallecer pero cuando sucede el shok es enorme.

El duelo se vive dependiendo de cada persona y del momento de la vida. Al final, de forma natural pensamos que las personas se mueren pero no esperamos que sea de forma repentina. Eso es a lo que nos tenemos que adaptar en el momento en el que pase. En mi caso, fue así, un proceso de enfermedad y de manera repentina [de su padre] pero por mucho que intentes pensarlo nunca sabes cómo vas a reaccionar en el momento ni cómo vas a gestionarlo después. Incluso creo que en el momento en el que mueren tus seres queridos sientes adrenalina para sobrellevarlo. El problema viene después, cuando tienes que afrontar la pérdida. No implica que no haya dolor. El dolor es algo que necesitamos para que el cuerpo y la mente nos avise de cosas. Es inevitable pero nunca estás preparado.

En el caso de Interludio, ¿surgió la canción de golpe o trabajó mucho en ella?

En la gira del año pasado, lo de mi padre estaba muy reciente. Él nunca llegó a verme actuar en directo porque en el anterior vino la pandemia y cuando salimos al directo él ya estaba hospitalizado, entonces no pudo venir. Interludio fue una idea para tenerlo presente en el show. Estuve explorando sonidos que me llevaran a él, tanto al dolor como a la nostalgia. Después metí el audio de mi padre porque es lo que más echo de menos de él.

¿Por qué abre el disco Porque tenemos miedo?

Dudé entre este tema y otro. Miguel Duarte me dijo que tenía que elegir la primera canción, que era algo importante porque contextualiza todo. Es lo que te posiciona para escuchar lo que viene después. Eso me hizo reflexionar y ese tema era lo que representa esta nueva etapa.

En Ya no me quiero ir presiente un huracán.

Es un tema que habla de cuando no te quieres ir de un lugar o una persona con la que viviste cosas muy especiales. Quería guardar el recuerdo de ese momento cuando conoces a una persona con la que conectas, aunque también puede hacer referencia a un lugar o a un momento.

¿Le cuesta más escuchar su voz interior o las voces de fuera?

Es cierto que he aprendido en estos años a seguir mi instinto pero llevo un equilibrio entre mi voz, mis deseos y lo que quiero hacer más los buenos consejos de gente que admiro y quiero. Ahora estoy en un punto bastante equilibrado entre mi propia voz y las externas.

¿Qué me puede contar de la historia del tema La piedra?

Esta canción toma la metáfora de una historia de unos pingüinos que cogen la piedra más bonita de la playa y se la entregan a otro. Me sirvió de inspiración. Al final, el trasfondo es que a veces tú entregas lo más bonito de ti y no todo el mundo lo cuida. Por eso, al final habla de que la estropeaste porque no todo el mundo tiene la capacidad de cuidarlo.

Con unas relaciones cada vez más digitalizadas, ¿estamos perdiendo la capacidad de saber cuidar a las otras personas?

No estoy segura pero sí es cierto que lo que noto es que estamos menos presentes y la otra persona lo percibe. No acompañamos con tanta calidad porque siempre estamos conectados a otro lugar. Es un mal de todos y de todas. Tiene cosas positivas porque te conecta con gente que quizás no habrías conocido pero no estás tan abierto a la escucha.

Está de moda sacar singles, ¿desaparecerán los álbumes?

El álbum va a permanecer, es una carta de presentación de tu identidad sonora, artística, conceptual. Se va a quedar pero lo que ha cambiado es la forma de comunicar ese álbum.

¿En qué medida es complicado ser artista?

A nivel compositivo, me he despojado de prejuicios y temores para que la parte personal no influya en la artística. No me da miedo sentirme vulnerable. Tienes el control de hasta donde quieres llegar. En la parte de la industria es que es muy difícil hoy en día pero es algo que me apasiona. Hay que tener alma de autónomo para saltar las piedras que nos puedan poner.