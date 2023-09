El regreso de Kenneth Brannagh convertido en el detective Hércules Poirot, el nuevo largometraje de uno de los grandes nombres del cine de autor europeo, Nanni Moretti, y el fin de la saga romántica adolescente "After" son algunos de los estrenos más destacados que llegan a los cines el próximo viernes.

El detective Poirot de Brannagh regresa en "Misterio en Venecia"

Tras ganar un Oscar al mejor guion por "Belfast", Kenneth Brannagh trae de vuelta al célebre detective Hércules Poirot en "Misterio en Venecia", un filme basado en la novela "Las Manzanas" de Agatha Christie, que el norirlandés dirige y protagoniza junto a Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan y Tina Fey, entre otros.

Es su tercera película sobre Poirot después de "Asesinato en el Orient Express" (2017) y en "Muerte en el Nilo" (2022) y la trama se desarrolla en Venecia tras la Segunda Guerra Mundial en la víspera de Halloween, donde el detective asistirá a una sesión de espiritismo que acaba mal.

Nanni Moretti rinde homenaje al cine en "El sol del futuro"

El director de "Caro diario" (1993), el italiano Nanni Moretti combina humor, crítica social y gotas de autobiografía en su nueva película, que dirige y protagoniza y que gira en torno a un conocido cineasta italiano que se prepara para rodar una nueva película sobre la quiebra de la utopía comunista.

En la tarea se interpone su crisis de pareja y familiar y las exigencias de las plataformas que han cambiado las reglas de juego del cine.

Un thriller sobre terrorismo yihadista de Calparsoro

Daniel Calparsoro, director de títulos como "Salto al vacío" (1995) o "Cien años de perdón" (2016) dirige a Luis Tosar e Inma Cuesta en "Todos los nombres de Dios", un thriller sobre terrorismo yihadista.

Tras un atentado, Santi es tomado como rehén por Hamza, el único terrorista superviviente, pero un giro inesperado intercambia los papeles y Santi se convierte en una bomba humana caminando por la Gran Vía de Madrid con un chaleco cargado con explosivos.

La saga romántica adolescente "After" llega a su fin

La saga "After", basada en el fenómeno literario salido de la escritora Anna Todd, llega a su fin con esta quinta película que desvelará qué ocurre con Hardin y Tessa, dos "almas gemelas" que no pueden estar separadas, pero que no saben cómo estar juntas.

Hardin (Hero Fiennes Tiffin), agobiado por el bloqueo del escritor y la dolorosa ruptura con Tessa (Josephine Langford), viaja a Portugal en busca de una mujer a la que hizo daño en el pasado pero también para encontrarse a sí mismo y con la esperanza de recuperar a Tessa.

"El cuco". Belén Cuesta se pasa al terror

Ganadora de un Goya por "La trinchera infinita" (2020), la actriz sevillana Belén Cuesta se pasa al terror en "El cuco", un filme de Mar Targarona ("El fotógrafo de Mauthausen") que reflexiona sobre el paso del tiempo, la ambición y la maternidad.

Cuesta y Jorge Suquet encarnan a Anna y Marc, una joven pareja que espera un hijo y que deciden darse un respiro intercambiando su casa con la de una pareja de ancianos residente en la Selva Negra. Pero lo que parece un hogar sofisticado y apacible les deparará una auténtica pesadilla.

"Vencer o morir", un filme sobre el levantamiento de La Vendée

El director francés Vincent Mottez se adentra en la conocida como Guerra de La Vendée, un movimiento contrarrevolucionario y católico liderado por François-Athanase Charette pocos años después del estallido de la Revolución Francesa, en 1793.

Vista por más de 300.000 espectadores en Francia, describe cómo Charette, retirado de la Marina Real, decide liderar la lucha de un pueblo en defensa de la fe católica.

"Richard la cigüeña y la joya perdida", animación alemana

Un gorrión adoptado por una familia de cigüeñas pasa el invierno en un lago del norte de África, cuando se cruza con una bandada de gorriones en peligro y les ayuda en su búsqueda de una gran joya, la única manera de librarse de su enemigo, un pavo real.

Dirigida por Mette Tange y Benjamin Quabeck, la misma pareja creativa responsable de la exitosa ‘Richard la cigüeña’ (2017), que sirvió de presentación de estos entrañables personajes.

"El efecto darma", un debut de amor al cine

La ópera prima de José Luis Rojas, en la que ejerce como director y guionista, es una declaración de amor al cine que narra la historia de Jon (Álvaro Lucas), un joven cineasta que decide rtodar una película con ayuda de sus amigos y durante el rodaje conoce a Darma (Dunia Rodríguez), una misteriosa compañera de trabajo de la que se acaba enamorando.

Un documental sobre Terenci Moix que será serie

"Terenci: La fabulación infinita", dirigido por Marta Lallana y creado por Álvaro Augusto, es un documental sobre el escritor Terenci Moix que llega este viernes a los cines en formato largometraje y que podrá verse en Filmin a partir del 22 de septiembre en cuatro episodios.

Cuenta con entrevistas a familiares y amigos como Boris Izaguirre, Colita, Núria Espert, Luis Antonio de Villena, Anaïs Schaaff (ahijada de Moix) y algunas de sus exparejas, incluido el actor y gran amor de Terenci, Enric Majó.