A obra e figura de Rosalía de Castro serán recordadas neste arranque de semana na capital de España por mor do Día Europeo das Linguas que se celebra hoxe. Nesta xornada, concerto de Xoel López e recital de Manuel Rivas no acto A palabra na música na sede do Instituto Cervantes onde onte se conmemorou a efeméride coa apertura da Caixa das Letras de Rosalía de Castro.

Esta última foi depositada pola presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, na cápsula do tempo que mantén o Cervantes na capital. A fin era homenaxear á nosa galega máis universal, a matriarca das Letras Galegas. O cofre que o Consello cedeu tiña no seu interior un exemplar de Cantares gallegos editado por Galaxia no centenario; e un facsímile facilitado pola Real Academia Galega da primeira edición de Follas novas, con orixe do libro nunha contribución dos emigrantes galegos. Tamén recollía un exemplar de O herbario de Rosalía e unha colección de láminas do mesmo (da Fundación Rosalía); e material audiovisual con recitado de poemas onde aparecen as plantas. Outros obxectos incluídos foron un vinilo de Amancio Prada de 1975, Rosalía de Castro-Amancio Prada, con dedicatoria do autor que cedeu un estoxo cos seis poemas galegos de Lorca convertidos en cancións. Completan o legado unha chapa coa rosa de cen follas; unha camiseta coa imaxe de Rosalía deseñada por Pablo Rodríguez e Xosé Miranda (a icónica camisola de Rei Zentolo) con aires warholianos; un moníptico da Asociación Astronómica Ío para localizar a estrela Rosalíadecastro e do seu exoplaneta Riosar; un libro de ensaios de 1952 de intelectuais galegos e portugueses; un libro disco coas voces de nove poetas galegas dialogando con Rosalía e a conferencia de Luis García Montero polo 150 aniversario de Cantares gallegos. Rosario Álvarez indicou que entregou o legado rosaliano “en nome de todo o noso sistema cultural e, en definitiva, do pobo galego” que oscila “entre a propia voz da poeta e a vixencia do seu legado inmorredoiro”. A presidenta do Consello da Cultura Galega —que realizou o seu discurso en galego no Cervantes— destacou o contexto social e político que vivimos como “avance histórico cara á igualdade efectiva de dereitos lingüísticos e culturais”. Álvarez tamén incluíu na súa intervención a Lorca ao que se referiu como “o poeta en lingua castelá máis difundido e traducido”. O acto estivo presidido polo presidente do Goberno español en funcións, Pedro Sánchez; e tamén participou o director do Instituto Cervantes, Luis García Montero; a presidenta do Congreso, Francina Armengol, ou a ministra de Educación en funcións, Pilar Alegría, entre outros.