Bruce Springsteen ha publicado en las últimas horas el tema de corte romántico 'Addicted to Romance', que, interpretado junto a su esposa, la música Patti Scialfa, forma parte de la banda sonora original de la película 'She Came To Me' y es además el primer material inédito con su firma desde 2020.

La canción llega solo unos días antes del estreno en EEUU este próximo viernes del citado filme, que ha sido dirigido por Rebecca Miller y cuenta con Anne Hathaway, Peter Dinklage y Marisa Tomei como protagonistas.

Según ha informado Sony Music Spain, el tema ha sido producido por Ron Aniello, habitual colaborador de Springsteen, y por Bryce Dessner, miembro de la banda The National, cuyos discos 'High Violet' (2010) y 'Trouble Will Find Me' (2013) llevan su sello en estas mismas labores.

Constituye el primer tema inédito que lanza Springsteen desde su álbum 'Letter To You' (2020). Con posterioridad, publicó el disco de versiones 'Only The Strong Survive' (2022) y los directos 'The Live Series: Songs of New Jersey', 'The Live Series: Songs of Introspection' y 'The Live Series: Songs of Character', así como la recuperación de 'The Darkness Tour' de 1978 con The E Street Band.

Por otro lado, 'Addicted to Romance' vuelve a unirlo en el estudio de grabación con la guitarrista, cantante y compositora Patti Scialfa, quien además de su pareja es miembro estable desde 1984 de The E Street Band, la banda que suele acompañar al Boss en sus directos.

Hace solo unos días, el músico protagonizaba una noticia menos halagüeña: no volverá a subirse este año a los escenarios para recuperarse de una úlcera péptica por la que lleva semanas convaleciente y continúa en tratamiento, y pospondrá hasta 2024 todos los conciertos.