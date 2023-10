Entre el 25 al 27 de octubre, el salón de actos del edificio de Pavía de la Universidad Rey Juan Carlos, acogerá el congreso internacional Intercambios culturales cortesano entre las cortes de la península ibérica y los Países Bajos neerlandeses durante los siglos XV y XVI (“Court Culture Exchanges between the Courts of the Iberian Peninsula and the Habsburg Netherlands (15th- 16th centuries)”.

Durante esos tres días, profesionales, investigadores y estudiosos procedentes de diferentes países, expondrán sus últimas aportaciones sobre el tema y debatirán sobre la importancia de esos intercambios y su trascendencia cultural tanto para la historia y como para los planteamientos artísticos que se dieron posteriormente. El encuentro ha sido organizado entre la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), la Universidad de Silesia en Katowice (Polonia) y el Instituto Moll, centro de investigación en pintura flamenca (Madrid), dependiente de Editorial Prensa Ibérica, contando con la colaboración de Patrimonio Nacional y el Palacio de Aranjuez. La inauguración será el miércoles 25, a las 15:00 horas, y contará con la con la presencia del Excmo. Sr. embajador de Bélgica en España, Geert Cockx, así como representantes del Instituto Moll y de la Universidad Rey Juan Carlos. El programa del congreso puede consultarse en esta dirección (https://www.institutomoll.com/es/conferencias-seminarios-congresos/30), y es posible seguir el evento cada día a través de la web (Teams). Todos aquellos interesados, deberán inscribirse a través del siguiente enlace: https://eventos.urjc.es/102914/detail/congreso-cultural-exchanges-between-the-courts-of-the-iberian-peninsula-and-the-habsburg-netherland.html