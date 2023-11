Os libros multiplícanse en proporción xeométrica. Os lectores, en proporción aritmética. De non frearse a paixón por publicar imos cara un mundo con máis autores que lectores.

A editorial Lulu, que publica cen libros diarios pagados polos seus autores, estima que en 2052 haberá nos Estados Unidos 148 millóns de autores e 129 millóns de lectores (véxase Authorgeddon en Google).

Seis séculos antes, cando comezou a imprenta a mediados do século XV, publicábanse, digamos, cen libros ao ano con tiraxes de centos de exemplares. Predominaban os textos antigos (bíblicos, gregos, romanos ou patrísticos) en latín ou traducidos, e as explicacións e comentarios dos mesmos, aínda que algúns contemporáneos atrevíanse a alternar cos clásicos. Quizais por iso, desde entón, verse en letras de molde semella unha consagración: inmortalizarse como un clásico.

A primeiros do século XXI, a grafomanía universal publica un millón de libros ao ano con tiraxes de miles de exemplares. Moi poucos se reeditan, menos aínda se traducen. Predominan os autores que non publican para o público, senón para o currículo. No outro extremo están os que escriben para o mercado: para educalo, informalo e divertilo gañando cartos. Quedan aparte os libros que nos acompañan: os libros dignos de ser releídos (os clásicos) e os contemporáneos inspirados nesa tradición.

É unha tradición vigorosa que se fortaleceu coas innovacións que semellan ameazala. Cando apareceu o mercado de libros en Atenas, Sócrates considerouno lamentable porque os libros son inferiores á conversación. Dous milenios despois, cando apareceron os libros impresos, houbo lectores elegantes que non querían telos nas súas bibliotecas e contrataban calígrafos para que lles fixesen copias manuscritas (James J. O’Donnnell, Avatars of the word).

Cando apareceron as cadeas de televisión temeuse a morte do libro. Sucedeu o mesmo cando apareceron os cedés (que agora van en dirección de saída) e despois a internet. Paralelamente, a concentración do mercado nos betsellers, as cadeas de librerías e os grupos editores fixeron temer a fin da diversidade.

Pero que algúns títulos vendan moito non significa que os outros desaparezan, senón que se moven fóra dos reflectores. E as novas tecnoloxías dixitais (internet, a impresión sobre pedido duns poucos exemplares) multiplicaron os millóns de títulos dispoñibles. A tradición lectora sigue viva, aínda que non saia na televisión unha noticia como: Onte, un estudante leu a Apoloxía de Sócrates y sentiuse máis libre. Hai na experiencia de ler unha felicidade e liberdade que resultan adictivas. Esto explica o vigor da tradición. A lectura libera. Esténdese a ler o mundo, a vida, quen somos e onde estamos. Anima as conversacións de lector a lector. Contáxiase polos lectores en acción: pais, mestres, amigos, escritores, tradutores, críticos, editores, tipógrafos, libreiros, bibliotecarios e outros animadores do gusto de ler.

A personalidade única de cada lector florece na diversidade e reflíctese na súa biblioteca persoal: o seu xenoma intelectual. E a conversa continúa, entre os excesos da grafomanía e os excesos do comercialismo, entre o caos da diversidade e a concentración do mercado.