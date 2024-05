Encuesta | ¿En qué posición crees que quedará España en Eurovisión?

Cuenta atrás para conocer al ganador del Festival de Eurovisión 2024. Este año son 37 los países candidatos para llevarse el triunfo, por lo que el dúo representante español, Nebulossa, tendrá que lucirse mucho con su tema 'Zorra' para lograr imponerse. Los grandes favoritos, según las apuestas, son el rapero Nemo Mettler, que representará a Suiza cantando 'The code'; Baby Lasagna, que defenderá los colores de Croacia con 'Rim Tim Tagi Dim', y Angelia Mango, que intentará que su cumbia 'La noia' se lleve el premio a tierras italianas. Y tú, ¿en qué posición crees que acabará Nebulossa en la gran fiesta de la canción europea?

El mensaje de ‘Zorra’

María Bas jamás pensó que podría ganar el Benidorm Fest. Ni en sus mejores sueños representar a España en Eurovisión era una opción. Se presentó a la cita como quien lanza una moneda al aire. Y salió cara. La suya. La de una estrella que, a sus 56 años, ha tenido el arrojo de relatar todas las veces que la llamaron zorra. Sin pudor, sin miedo. Porque sabía que, como ella, aún hay quien se siente de menos por el hecho de ser. Con el aplomo de una diva paseó sus heridas por el escenario y, entre vítores y aplausos, inició una batalla por resignificar una palabra que hoy empieza a doler menos. “Esta canción nació porque me he sentido marginada, subestimada, humillada… Una emoción que he llevado siempre dentro. Ha sido mi terapia particular”, cuenta la líder de Nebulossa. Junto a Mark Dasousa, ha levantado el Micrófono de Bronce que le abre las puertas de Malmö. Allí, en la final, volverá a gritar por las que aún no se atreven a hacerlo.