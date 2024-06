Pet Shop Boys avivan la nostalgia de los 80 en un concierto televisado en el Son do Camiño

Pet Shop Boys ha avivado las nostalgia de los 80, con la que ha hecho bailar al público del Son do Camiño en un concierto de más de una hora y media que ha sido además televisado por La 2 de Televisión Española.

Los británicos vienen de presentar en Londres "Nonetheless" su último álbum, que ha ocupado la parte central de un set que arrancó con los temas más antiguos, aquellos con los que comenzaron a despuntar cuando los sintetizadores empezaron a ponerse de moda y que toda España ha podido seguir en directo desde la televisión.

El segundo día del Son do Camiño, por el que han vuelto a pasar unas 42.000 personas, ha girado en torno al pop español durante la tarde, con los conciertos de La Oreja de Van Gogh y Love of Lesbian.

La mítica banda originaria del País Vasco ha agolpado a la mayoría de asistentes, que buscaban, durante una hora de concierto, cantar sin parar éxitos que solo una persona alejada de La Tierra podría no conocer como "Cuídate", "Rosas" o "Puedes contar conmigo".

A La Oreja de Van Gogh les ha tomado el relevo el indie pop de la banda liderada por Santi Balmes, que también ha estado durante una hora ofreciendo al público los grandes temas de su formación, como "Belice" o "Incendios".

La nota discordante, pero muy esperada, especialmente por los más jóvenes, ha sido el puertorriqueño Myke Towers, gran exponente de la música urbana y latina. "La curiosidad", "Pareja del año y "Adivino" han hecho bailar a todos antes del gran concierto de este viernes, el de Pet Shop Boys.

Aunque para algunos son desconocidos, el dúo londinense lleva décadas cosechando éxitos. Ya estaban ahí cuando Taylor Swift aún no había ni nacido. Y la estadounidense, al igual que bandas como The Weekend, o artistas como Harry Styles o hasta el mismísimo Robbie Williams tienen probablemente mucho que deberles.

El dúo, formado en 1981, se convirtió en todo un referente del pop sintetizado a finales de los 80 y principios de la década de los 90, con más de 100 millones de disco vendidos en todo el mundo.

En un momento en el que comenzaba a popularizarse la música electrónica, dejando atrás las guitarras y las baterías, tanto Neil Tennant como Chris Lowe decidieron subirse al carro y liderarlo.

"Suburbia", todo un himno social, ha sido el primer tema en sonar. Tras él, "Can You Forgive Her?", "Opportunities" y "Where the streets have no name", esta última versión del tema original de U2.

Su primer álbum de estudio, "Please", ya los encumbró y con "Actually" se popularizaron, gracias a temas como "It's a sin" o la versión de "Always on my mind" de Elvis Presley, que también sonaron en el Monte do Gozo y se vivieron como dos de los momentos más intensos del concierto.

Álbumes como "Introspective" o "Behaviour" consolidaron su éxito, al que contribuyó, de nuevo, la fórmula de versionar temas, esta vez el clásico "Go west" de Village People, momento en el que la audiencia se arrancó a bailar y saltar con imágenes reivindicativas en la lucha LGTBI.

Pero no olvidemos que los Pet Shiop vienen con nuevo álbum bajo el brazo, "Nonetheless", su decimoquinto trabajo que ha sido muy valorado por la crítica y especialmente por los fans del dúo, con diez temas que recuperan las señas de identidad de los primeros álbumes originarios.

"Loneliness", más bailable y "A new bohemia", más melancólico, han sido algunos de los temas que han interpretado en la parte central del concierto para mostrar su nuevo trabajo.

Con la voz y los sintetizadores como protagonistas lanzaron en 1984 "West End Girls", un tema muy influenciado por el dance y los ritmos del tándem Donna Summer/Giorgio Moroder que tanto sonaba en aquella época. Con este tema han finalizado, seguido de "Being Boring".

A España han venido en multitud de ocasiones, la última, en junio del año pasado, en la edición madrileña del Primavera Sound. En 2024 tras su parada en Santiago de Compostela visitarán Calvià el 15 de junio para actuar en el Mallorca Live Festival y Barcelona el 13 de julio, para subirse al escenario del Cruïlla Festival.