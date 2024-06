Descubre las novedades del Rock in Rio Lisboa 2024

El festival Rock in Rio Lisboa presenta ‘All Experience’, un nuevo espacio dedicado al proyecto ‘Por un mundo mejor’ para dar voz a las generaciones más jóvenes a través de ocho pilares asociados cada uno a una ONG: ‘All for Planet’ (clima) – Quercus; ‘All for Peace’ (paz)- AMI; ‘All for Respect’ (respeto/migración) – CPR; ‘All for love’ (pobreza/dignidad) – Banco Alimentar; ‘All for Rights’ (derechos humanos/igualdad) – FENACERCI; ‘All for Education’(educación) – SIC Esperança; ‘All for Dreams’ (emprendimiento/prosperidad) – Dress for Succes; ‘All for the Future’ (consumo y producción sostenible)- EntreAjuda/Banco de Bens Doados. La iniciativa cuenta con atracciones y dinámicas ‘instagramables, pulseras coleccionables y un entorno inmersivo.

La décima edición de Rock in Rio Lisboa se celebra los próximos 15, 16, 22 y 23 de junio. La aplicación oficial ya se puede descargar en Apple Store y Android para poner a punto la organización de cuatro días de música y fiesta en el parque Tejo de Lisboa. La app dispone de una agenda para ayudar a los festivaleros, con horarios de los conciertos y la opción de programar una agenda propia con las actuaciones favoritas. Será posible navegar por el recinto en realidad aumentada y obtener una visión general de como se distribuirán los recintos, la ubicación de los escenarios e incluso las zonas de restauración disponibles, además de reservar atracciones como la noria o la tirolina.

El Rock in Rio Lisboa también ha elaborado un plan de movilidad para facilitar la llegada al recinto del parque Tejo con diferentes opciones de transporte y horarios ampliados.