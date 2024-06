La vigésima edición del Resurrection Fest espera atraer a más de 120.000 personas del 26 al 29 de junio

El festival de rock, metal y punk Resurrection Fest Estrella Galicia ultima sus preparativos para aterrizar los próximos miércoles 26, jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de junio en Viveiro y celebrar su vigésima edición junto a astros de la música como The Offspring, Bring me the Horizon, Machine Head, Avenged Sevenfold, Alice Cooper, Bruce Dickinson, Megadeth, Kerry King y Corey Taylor, entre otras muchas bandas. La organización del festival espera generar más de mil empleos directos y más de seis mil indirectos durante estos días en toda la provincia de Lugo y atraer a más de ciento veinte mil personas, en lo que ya se ha calificado de “fenómeno Resu”. También la alta ocupación hotelera espera reportar grandes cifras para el turismo, con otro año más en el que los establecimientos de A Mariña cuelguen el cartel de “completo”. Como en anteriores ediciones, los asistentes también podrán instalarse en zonas de descanso gratuitas, que dispondrán de aforo limitado y control de acceso.

Cartel del Resurrection Fest 2024. / LOC

Las últimas entradas y abonos todavía están disponibles en la web del festival, www.resurrectionfest.es/entradas. El precio por día para el miércoles, jueves, viernes es de 69 euros, más gastos de gestión, mientras que los tickets para el sábado se pueden adquirir por 79 euros más gastos y el abono para los cuatro días a partir de 199 euros.