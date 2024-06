Todo listo para el 'Resu', con un programa formado por casi un centenar de bandas

Todo listo para que este miércoles arranque una nueva edición del Resurrection Fest, la décimo novena, con un uno de los programas "más grandes y ambiciosos que el festival jamás haya tenido", según han informado sus promotores, dado que "más de sesenta" de las casi noventa bandas que figuran en el cartel nunca habían actuado antes en Viveiro y otras diecisiete tampoco "habían visitado nuestro país".

En el cartel de esta décimo novena edición figuran "muchos de los más grandes nombres del metal, del punk, del rock y del hardcore a nivel mundial", cuyas actuaciones se repartirán entre los días 26 y 29 de junio en los cuatro escenarios del festival.

"Una de las bandas más demandadas por los fans del festival a lo largo de su historia, los americanos Avenged Sevenfold, estarán por fin en Viveiro", informaron los promotores del 'Resu' quienes participaron en su presentación este lunes, a solo dos días de que la música vuelva a sonar en el recinto, acompañados por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

Se espera en los próximos días la llegada de unas 120.000 personas para disfrutar del festival y la ocupación hotelera llega al 100% en la comarca de A Mariña.

"M Shadows y los suyos descargarán uno de los conciertos más espectaculares que hay hoy en día en el mundo sobre el Main Stage del festival gallego", añaden, con "éxitos como Nightmare, Hail To The King o Afterlife", que "sonarán en Viveiro por vez primera".

A su juicio, "promete ser uno de los conciertos más memorables de la historia del festival".

Los ingleses Bring Me The Horizon son otros de los grandes cabezas de cartel del Resurrection Fest Estrella Galicia. "Los de Sheffield son una de las bandas más amadas por los fans del festival y, sin duda, darán uno de los conciertos más memorables".

"Los canadienses Sum 41 son también una de las bandas más queridas por los fans del festival", precisaron. Por ello, en su gira de despedida, "la banda no ha querido separarse sin actuar en Resurrection Fest Estrella Galicia".

Es "una oportunidad única para despedirse de una de las bandas que más han marcado a los fans del punk rock en el siglo XXI".

Por otra parte, destacan la participación de Alice Cooper, "una de las leyendas más grandes de la historia del hard rock y el heavy metal", "toda una leyenda de la cultura popular, que traspasa estilos y fronteras".

Desde el punto de vista de la organización, se trata de "un nuevo hito por parte del festival, que vuelve a situar Galicia como uno de los epicentros del rock, del metal y del punk a nivel mundial".

También estará en Viveiro "la banda de punk rock estadounidense más popular de la historia", The Offspring, que es otro de los grandes cabezas de cartel de este Resurrection Fest.

Además, por primera vez, sonarán en el festival los norteamericanos Machine Head, que "no se han querido perder la mayor cita con el metal y el rock de todo el país". El 'Resu' será el primer festival en el que actuarán en España desde 2012.

También estará en el festival de Megadeth. "Todo un privilegio tener a una de las cuatro grandes bandas del thrash metal", señalan los promotores, quien también destacan la presencia de .Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, que vendrá "con su último disco en solitario "The Mandrake Project" bajo el brazo.

"La vuelta del inglés a Galicia es uno de los acontecimientos del año para toda la comunidad fan del metal en España, ya que hace 22 años de su último concierto en nuestro país", señalan.

También participan en el festival de Bad Omens y de Corey Taylor, que estuvo anteriormente en Viveiro como integrante de Slipknot y Stone Sour.

Forman parte además del cartel las japonesas BabyMetal, Electric Callboy, Slaughter To Prevail, Fear Factory, Delain, Sôber, Finntroll o Crystal Lake.

Completan la programación del Ritual Stage Counterparts, Imminence, Shadow Of Intent, Hanabie, El Reno Renardo, Solence, Ankor, Jiluka, Lovebits, Urne, Crypta , Heriot, Sanguisusabogg, Ithaca , Gnosis, Nakkeknaekker, Noctem, Rise to fall, Teksuo , Bolu2 Death , Donuts Hole, Fallen At Dawn, Perpetual y Balmog.