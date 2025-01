10 películas de estreno en cines que no te puedes perder en enero

Hugh Grant, Daniel Craig, Nicole Kidman, Robbie Williams… Año nuevo y siguen al alza varias estrellas de siempre. Enero llega cargado de títulos poderosos, algunos de ellos con suculentas nominaciones a los Globos de Oro que les auguran un buen papel en los Oscar. Seleccionamos un poco de todo: terror en Heretic (Hereje), drama homosexual en Queer, superación personal en Las vidas de Sing Sing, relaciones conflictivas en Babygirl, el brutalismo arquitectónico en The brutalist, una curiosa biografía de Robbie Williams en Better man, la animación Memorias de un caracol y un musical distópico como The End. En medio de tanta producción internacional, un par de propuestas personales de dos directoras españolas, Elena López Riera y Marta Nieto.

'Heretic (Hereje)', de Scott Beck y Bryan Woods

Cuesta ver a Hugh Grant en la piel de un personaje diabólico después de haber sido el galán heterosexual de varias generaciones, pero toda estrella tiene derecho al cambio. A su casa llegan dos jóvenes misioneras con las que establecerá un ‘huis clos’ terrorífico con la religión como eje. Dirigida por los guionistas de Un lugar tranquilo. (1 de enero)

'Queer', de Luca Guadagnino

El director de Call me by your name y la reciente Rivales se enfrasca en un proyecto realmente complejo, ya que una novela como la de William S. Burroughs es difícil de adaptar. Un entregadísimo Daniel Craig da vida a un estadounidense que deambula por Ciudad de México en 1950 y tiene una aventura muy intensa con un joven estudiante. (1 de enero).

'Better man', de Michael Gracey

Película australiana sobre los éxitos y fracasos del cantante británico Robbie Williams. La particularidad es que Williams aparece con los rasgos de un mono generado por ordenador. No es, pues, un biopic a la usanza clásica y ha suscitado comentarios tan divertidos como que la perra Lassie por CGI podría interpretar a Frank Sinatra. (1 de enero).

'Las vidas de Sing Sing', de Greg Kwedar

Colman Domingo, el actor escogido para encarnar al padre de Michael Jackson en un próximo biopic del cantante, es uno de los reclusos del penal de Sing Sing que, tras participar en un taller teatral, intentan poner en escena un montaje sobre sus propias experiencias. Cine carcelario y relato de superación a partes iguales, basado en una historia real. (10 de enero).

'La mitad de Ana', de Marta Nieto

La protagonista de Madre –corto y largo– y directora del corto ‘Son’ debuta en formato largo con un filme que prolonga su anterior trabajo tras la cámara. Ella misma encarna a Ana, vigilante de un museo, madre y separada, a quien se le presenta una situación que no sabe cómo encarar, la de la exploración de la identidad sexual de su hijo Son. (10 de enero)

‘Las novias del sur’, de Elena López Riera

Mediometraje documental que gira en torno a las confesiones que realizan varias mujeres maduras sobre sus relaciones matrimoniales, si experimentan o no el deseo, cuál fue su primera vez. Al mismo tiempo, la directora se cuestiona a sí misma como mujer que no tiene hijos ni relación estable, lejos de los ritos que marcaron la vida de las entrevistadas. (10 de enero)

‘Babygirl’, de Halina Reijn

Nicole Kidman se ha propuesto ser la estrella más trabajadora tanto en cine como en televisión: dos series y dos películas en 2024 y otras dos series y un filme en cartera para los próximos meses. Aquí, dirigida por la holandesa Halina Reijn, encarna a una ejecutiva que inicia una relación de sexo más o menos extremo con un becario. Antonio Banderas encarna al marido. (17 de enero)

'The brutalist', de Brady Corbet

Rodada en un formato que triunfó en los 50, VistaVision, The brutalist ha supuesto una de las sorpresas de la temporada. Dirigida por un cineasta y actor independiente, Brady Corbet, y protagonizada por Adrien Brody, Felicity Jones y Guy Pearce, narra la vida de un arquitecto centroeuropeo que se instala en los EE. UU. en la posguerra y define el estilo arquitectónico conocido como brutalismo. (24 de enero)

'Memorias de un caracol', de Adam Elliot

Animación australiana y stop motion, varía algunos paradigmas del cine de dibujos animados tanto en estilo como en tono. Su protagonista es una niña aficionada a las decoraciones de caracoles que, en poco tiempo, pierde a su padre y es separada de su hermano mellizo. Conoce a una excéntrica anciana que la mantiene anímicamente a flote. (31 de enero)

'The end', de Joshua Oppenheimer

El musical acepta todos los argumentos posibles. Si hace poco vimos al Joker y Harley Quinn cantarse su amor psicótico, ¿por qué no un filme distópico en el que sus protagonistas, una adinerada familia y sus criados recluidos en un búnker tras el holocausto nuclear, expresan sus emociones cantando? Del director del documental The act of killing. (31 de enero).