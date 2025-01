Las 25 series para tener en cuenta en 2025: del regreso de 'Miércoles' a 'Alien: Planeta Tierra'

Nuevo año, nueva agenda con espacio insuficiente para apuntar todas las nuevas series y temporadas que merecen visionado y discusión. Aquí traemos veinticinco propuestas, por hacer la rima adecuada, pero pudieron ser bastantes más. Eso sin contar que, como cada año, algunos de los títulos finalmente más sonados llegarán sin avisar, sin pompa promocional de ninguna clase. Lo de aquí abajo, en fin, es solo una (selecta) parte de lo que nos espera.

1. 'The Pitt' (Max, 10 de enero)

No, no es un 'reboot' de 'Urgencias', pero sería lógico y natural pensarlo (o ser malpensado): además de tener como protagonista a Noah Wyle (el antiguo John Carter), este drama médico cuenta en su equipo creativo con R. Scott Gemmill y John Wells, nombres importantes del clásico de los años noventa.

2. 'Separación (temporada 2)' (Apple TV+, 17 de enero)

Para cuando por fin se estrene, habrán pasado casi tres años desde que supimos de la empresa Lumon Industries y cierto polémico procedimiento de separación. Suerte que la anterior temporada fue inolvidable desde el principio y hasta aquel 'cliffhanger' de puro vértigo existencial.

3. 'The Agency (La Agencia)' (SkyShowtime, 10 de febrero)

No confundir con 'La Agencia', adaptación de Mediaset de 'Call my agent!' En este 'remake' de otra serie francesa, 'Oficina de infiltrados', Michael Fassbender encarna al agente encubierto (ahora de la CIA, no de la DGSE) que interpretó Matthieu Kassovitz durante cinco temporadas. Adaptación de Jez y John Henry-Butterworth, guionistas de entregas recientes de las sagas Bond e Indiana Jones.

4. 'The White Lotus (temporada 3)' (Max, 16 de febrero)

Lo que empezó como sátira de los privilegiados y sus miserias se convirtió, en su segunda temporada, en comedia triste sobre la política del sexo. Veremos con qué nos sorprende su creador, Mike White, en este tercer viaje a un resort de lujo, ahora localizado en Tailandia. En el reparto, Parker Posey o Carrie Coon.

5. 'Día cero' (Netflix, 20 de febrero)

Después de aparecer en la argentina 'Nada', Robert De Niro accede de nuevo a participar en una serie, ahora en el papel de un expresidente de Estados Unidos que debe cumplir con el mandato de buscar a los autores de un ciberataque. Jesse Plemons, Lizzy Caplan o Joan Allen también figuran en el imponente reparto.

6. 'Su Majestad' (Prime Video, 27 de febrero)

El tándem formado por Diego Cobeaga y Diego San José ('Ocho apellidos vascos', etcétera) propone una comedia satírica con Anna Castillo como vaga e insolente princesa que debe convertirse en reina de España antes de lo esperado, y Ernesto Alterio como su secretario. La gran Clara Aguilar pone la música.

7. 'The Studio' (Apple TV+, 26 de marzo)

Comedia de y con el gran Seth Rogen sobre Matt Remick, recién nombrado jefe de un estudio de cine en el que, según le avisan, no se hacen filmes sino pelis. ¿'El juego de Hollywood' en clave de tele de prestigio ligera, con extra de cameos jugosos? Parece un plan francamente difícil de rechazar.

8. 'Your friends and neighbors' (Apple TV+, 11 de abril)

Apple parece tener plena confianza en esta creación de Jonathan Tropper ('Banshee', 'Warrior'), cuya renovación anunció ya el pasado noviembre. Jon Hamm interpreta a un gerente de 'hedge fund' recién divorciado que, tras ser despedido, decide mantener el nivel de vida de su familia robando a sus vecinos ricos.

9. 'The last of us (temporada 2)' (Max, primavera)

Los videojuegos ya parecían una serie de prestigio, así que Craig Mazin ('Chernobyl') tampoco tuvo que trabajar tanto, tanto para convertirlos en una de ellas y arrastrar incluso al público ajeno al 'gaming'. Hay expectación por el reencuentro con Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) en el más hermoso posapocalipsis.

10. 'It: Bienvenidos a Derry' (Max, otoño)

Esta precuela del díptico 'It' se desarrolla en los años sesenta e incidirá en los orígenes del payaso Pennywise, de nuevo encarnado por Bill Skarsgård. También repite el director de las películas, Andy Muschietti, quien ha codesarrollado el proyecto y firmado múltiples episodios, entre ellos el piloto.

11. 'Task' (Max, otoño)

Del creador de 'Mare of Easttown', Brad Ingelsby, llega otro drama criminal de clima apesadumbrado y con estrella de Hollywood al frente: Mark Ruffalo como agente del FBI al frente de un cuerpo especial que investiga una serie de robos en fumaderos en un suburbio de Filadelfia.

12. 'Adolescence' (Netflix)

El actor Stephen Graham escribe y crea con Jack Thorne ('La materia oscura') este drama criminal sobre un chaval de trece años (Owen Cooper) acusado de asesinar a una adolescente que va a su colegio. Cada episodio ha sido filmado en plano secuencia por Philip Barantini, director de Graham en la película 'Hierve' y su serie secuela.

13. 'Alien: Planeta Tierra' (Disney+)

Noah Hawley sabe expandir y enriquecer las mitologías ajenas: lo hizo en 'Fargo' y en esa personalísima visión del mundo de la Patrulla X llamada 'Legión'. Por eso cabe esperar grandes cosas de su precuela de 'Alien: el octavo pasajero', centrada en la corporación Weyland-Yutani y sus competidores.

14. 'The Bear (temporada 4)' (Disney+)

La tercera temporada, quizá producida de manera algo apresurada, fue bastante irregular, por no decir francamente decepcionante. Pero hay indicios de que pudo ser una especie de largo preámbulo a una entrega en la que, de nuevo, el argumento avanzará, se divagará algo menos y los personajes evolucionarán.

15. 'El Caballero de los Siete Reinos' (Max)

Es una nueva serie del universo 'Juego de tronos', pero al parecer, con un tono diferente al que cabría esperar, más distendido y desenfadado. Las aventuras del caballero errante Ser Duncan el Alto y su joven Escudero Egg, futuro Aegon el Improbable, deberían incidir en el lado más amable de Poniente.

16. 'The chair company' (Max)

Tras sublimar el humor surrealista en la serie de sketches de Netflix 'I think you should leave', Tim Robinson se pasa a HBO para contarnos la historia de William Ronald Trosper (ya el nombre es cómico), quien se da de bruces con una conspiración inesperada tras pasar por un momento embarazoso en el trabajo.

17. 'Cuando nadie nos ve' (Max)

Enrique Urbizu, director especializado en el 'thriller', se atreve por fin con su primer serial televisivo de detectives. Maribel Verdú y Mariela Garriga son una guardia civil y una policía militar estadounidense que investigan una serie de extraños sucesos en Morón de la Frontera durante la Semana Santa.

18. 'Stranger things (temporada 5)' (Netflix)

El temible Vecna sufrió una derrota al final de la anterior temporada, pero no la definitiva. Esa debería llegar (si todo acaba bien) en unos episodios finales que, según informaron los creadores de la serie, darán un salto en el tiempo. Eso explicará las arrugas y canas de sus (ya no tan) jóvenes protagonistas.

19. 'Miércoles (temporada 2)' (Netflix)

Su primera temporada (o, más en concreto, cierta coreografía convertida en sensación viral) terminó de convertir en estrella a Jenna Ortega y nos recordó que Tim Burton podía dirigir cosas que no irritan los ojos. Los 'showrunners' Alfred Gough y Miles Millar han avanzado una continuación "más oscura y compleja".

20. 'The four seasons' (Netflix)

Tina Fey, protagonista y creadora de 'Rockefeller Plaza', se ha reunido con antiguas guionistas de aquella para dar forma a este 'remake' serializado de 'Las cuatro estaciones', película de y con Alan Alda de 1981 sobre tres parejas que suelen ir de vacaciones juntas y el seísmo que supone el divorcio de una de ellas.

21. 'Too much' (Netflix)

Ocho años después del final de 'Girls', la gran Lena Dunham tendrá por fin nueva serie de creación propia (a medias con su marido Luis Felber). Megan Stalter es una neoyorquina que se dirige a Londres huyendo de todo lo que rime con amor… solo para topar con la revelación inesperada del personaje de Will Sharpe.

22. 'Los ensayos (temporada 2)' (Max)

En su histórica primera temporada, el visionario del poshumor Nathan Fielder ayudaba a gente anónima a prepararse para momentos incómodos mediante el ensayo y la recreación pormenorizados de dichas situaciones. Pero el verdadero sujeto de estudio acababa siendo él mismo. La segunda temporada es una intriga total.

23. 'Pubertat' (Max)

Leticia Dolera crea, dirige e interpreta este drama familiar ambientado en el contexto de la tradición castellera catalana. La base (o, digamos, la pinya) de una comunidad se tambalea con una denuncia de agresión sexual en redes sociales que apunta a tres adolescentes como culpables.

24. 'Superestar' (Netflix)

Del acercamiento de Nacho Vigalondo ('Los Cronocrímenes', 'Colossal') a los comienzos artísticos de la cantante Yurena, más conocida como Tamara, no puede esperarse algo supernormal. Según la sinopsis oficial, habrá "conspiraciones esotéricas, noches eternas, ladrillos cuánticos, supervillanos multicolores"… Todo bien.

25. 'Yo siempre a veces' (Movistar Plus+)

Como 'Superestar', producción de Los Javis a través de Suma Content. Marta Bassols y Marta Loza han creado esta historia de madre soltera (por accidente) que trata de abrirse paso en la cada vez menos fácil Barcelona. Promete equilibrios entre lo cómico y lo amargo, lo crudo y lo tierno.