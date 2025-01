El columnista Alberto Olmos gana el Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba

El escritor y columnista Alberto Olmos ha logrado el Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba por su artículo 'Madrid se viene abajo: vivir en el cuarto de las fregonas'.

La entrega del galardón ha tenido lugar este jueves en Casa de América y el fallo lo ha dado a conocer Miguel Ángel Escotet, el presidente de Afundación, la fundación social de Abanca. Alberto Olmos se ha impuesto a la periodista de 'El País' Natalia Junquera por su artículo 'Eternamente jóvenes' y a la periodista Eileen Truax, que concursaba con la columna de opinión 'Define blanco. Define negro. Define latino', publicada en Revista 5W.

El ganador, cuyo artículo fue publicado en 'El Confidencial', ha agradecido el reconocimiento al jurado y ha explicado que era la tercera vez que se presentaba: "Participé una vez y nadie lo notó. Una segunda vez quedé finalista y esta es la tercera vez, para que vean qué es lo que es perder y ganar también".

Olmos ha señalado que la columna por la que le han premiado va "en la línea de Julio Camba, de no fijarse tanto en la actualidad como en la realidad de la gente".

"El artículo que presenté me parece un ejemplo perfecto de lo que yo considero buen columnismo, que es un columnismo que podrá leerse dentro de mucho tiempo, cuando la gente se pregunte cuándo Madrid se vino abajo, cuándo empezaron la plaga de los bajos vivenciales", ha afirmado, para referirse al contenido de su texto.

Esta edición del premio ha sido la más concurrida desde que se creó en 1980, ya que se han presentado más de 241 candidaturas de 18 países, un 80% más que el año pasado, según ha detallado la fundación social de Abanca.

Dotado con 10.000 euros y una estatuilla del periodista gallego basada en una caricatura de Siro López, este galardón homenajea al célebre periodista gallego y distingue la calidad de los artículos literarios y de opinión publicados en cabeceras en lengua castellana.

Camba, el "mago" de la "cotidianidad"

El presidente de Abanca y patrono de Afundación, Juan Carlos Escotet Rodríguez, ha manifestado que "este galardón es un digno esfuerzo para revisitar la inmensa valía de Camba y, al mismo tiempo, honrar el buen hacer del periodismo literario y de opinión".

También ha subrayado que "la vigencia de Camba ha crecido con el paso del tiempo" y lo acredita "la notable trayectoria del premio, los numerosos títulos y sucesivas ediciones, la rapidez con que su nombre se invoca cuando llega el momento de hablar de los grandes periodistas en lengua española, del siglo XX".

Escotet ha descrito que Camba era un hombre sonriente y un "mago" de la escritura que "esparcía o clavaba sus frases cargadas de humor, aliviaba la percepción de que los lectores tenemos sobre ciertos imaginarios".

"Pero no lo hacía con una proclama o una espada en la mano, no denunciaba, como había hecho en algún momento de su juventud. Sus usos del humor no moralizaban. Más bien, tendía a escenificar nuestra naturaleza, nos sugería la posibilidad de otro punto de vista sobre las cosas, especialmente sobre ese incalculable espectro de hechos y realidades que es la cotidianidad", ha precisado.

En esta edición, la número 45, el jurado ha estado presidido por el escritor y académico de la RAE José María Merino y su secretario fue el director de Comunicación de Abanca, Isaac González, mientras que actuaron como vocales la periodista y escritora Cristina Sánchez Andrade, el director de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, la escritora y veterinaria María Sánchez, que fue la ganadora del premio en 2024, y el también escritor y periodista Ramón Pernas.