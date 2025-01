Lachispa, Kuve, Daniela Blasco y Lucas Bun arrasan en el Benidorm Fest

El Benidorm Festya conoce a sus cuatro finalistas. Lachispa, Daniela Blasco, Kuve y Lucas Bun competirán por el micrófono de bronce en la gala final del próximo sábado, buscando también ser los elegidos para representar a España en Eurovisión. El jurado decidió dar su apoyo a Lucas Bun, mientras que los espectadores intentaron disfrutar por más tiempo de la fiesta verbenera de Sonia y Selena. Todo esto se realizó con unas votaciones nuevas que generaron dudas al no mostrar datos numéricos relativos a los puntos obtenidos por cada participante.

En lo que respecta a la gala, dejó sorpresas y decepciones. Desde una sorprendente actuación de Lucas Bun hasta unos errores que empañaron la presentación de Lachispa sobre el escenario del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. Las actuaciones de Edurne y Ginebras quitaron tensión a una gala que dejó más dudas que certezas de cara a la final, presentada por tres presentadores de altura como Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand. Además, los fantasmas del sonido en televisión regresaron. La protesta también tuvo su lugar entre un público que llegó a gritar "Mazón dimisión" al principio de la gala.

'Loca XTi' - Kuve

La primera en abrir la cuarta edición del Benidorm Fest fue la cantante Kuve. Con una canción sencilla pero pegadiza, se encontraba en medio de todas las quinielas de los eurofans. Algunos la metían entre las favoritas, mientras que otros la descartaban rápidamente. Un punto intermedio que la artista aprovechó para realizar una actuación limpia que sirviese para levantar los ánimos de la primera semifinal. Entre el humo y las chispas, Kuve defendió 'Loca XTi' con el tesón de los buenos intérpretes, alentando el clamor del público cuando era necesario y buscando marcar los tempos de una canción que le permitiese pasar a la gran final del Benidorm Fest.

'Amor barato' - David Afonso

Más arriesgada fue la propuesta de David Afonso. Su salsa melancólica al puro estilo Marc Anthony dio un giro de 180 grados con una puesta en escena especial que pocos esperaban. Cuatro bailarines acompañaron al canario en una coreografía a la que le faltó actitud, pero que sorprendió por romper con lo que se presuponía de esta actuación. En cuanto al intérprete de 'Amor barato', parecía falto de actitud sobre el escenario, con movimientos impostados que no se adecuaban a la imagen que mostró durante los actos previos del festival. Y la canción pedía momentos álgidos a nivel vocal que parecieron hundirse en pos de clavar los pasos de baile marcados.

'Mala feminista' - Chica Sobresalto

La nota discordante la dio Maialen. Sin su grupo detrás, la conocida como Chica Sobresalto tomó el reto de enfrentarse sola ante al público como en tiempos anteriores en la academia de Operación Triunfo. Acompañada por unas bailarinas que llevaron el peso visual de la actuación, 'Mala feminista' se quedó en una propuesta descafeinada que perdió la oportunidad de sorprender en directo. Hubo un "sobresalto" especial, que levantó el ánimo de los presentes, donde la tecnicidad dio paso a la rabia consiguiendo romper con lo visto hasta ese momento, pero dicho éxtasis duró muy poco y enseguida volvió la cotidianidad, contando con un error en la letra que la propia artista acabó tomándose a broma.

'Me gustas tú' - K!ngdom

Llevar la propuesta más pegadiza de la edición supone enarbolar la bandera de tener que gustar a todos los espectadores. K!ngdom tenía todo para hacer una actuación comedida pero agradable, lo justo y necesario para pasar a la final con un tema de la talla de 'Me gustas tú'. Pero decidieron arriesgar todo con una presentación en directo que primó la diversión por encima de la sorpresa. Además, su vocalista, Ane Rada, se mostró algo limitada vocalmente, lo que provocó que una de las propuestas más interesantes del Benidorm Fest se acabase cayendo. Lo más sorprendente fue la introducción, pero el resto de la escenografía no consiguió aprovechar el escenario triangular que brindaba esta edición.

'Te escribo en el cielo' - Lucas Bun

La sorpresa de esta primera semifinal vino en forma de oda a una madre. Lucas Bun consiguió envolver con una puesta en escena que no necesitó de grandes alardes para encandilar al público. Con una fuerza tanto visual como vocal, mostró de qué es capaz con una balada intimista que llegó de tapada a esta gala y que mostró el poderío que tienen este tipo de canciones cuando se hacen desde el corazón.

'Reinas' - Sonia y Selena

Eran una de las propuestas más esperadas de esta edición y no decepcionaron a nadie. Tener a Sonia y Selena en tu cartel es sinónimo de nostalgia pop verbenera. Y convirtieron el escenario en una auténtica feria de pueblo con 'Reinas', mostrando que todavía hay hueco para ellas en la industria musical nacional. Algunos fallos en la coreografía, que hicieron que ambas divas no bailaran al unísono, no mancharon una actuación que explotó cuando los asistentes corearon eso de "y reina y guapa". Un homenaje a su legado bien recibido y que pone en valor una pieza importante de la música de este país. Una revisión a la fiesta verbenera.

'Hartita de llorar' - Lachispa

Llegar como gran favorita es peligroso. Si bien tienes una canción que ha sido bien recibida por el público, siendo la más escuchada en plataformas digitales y conquistando los corazones del público tanto nacional como internacional, debes tener en cuenta que la puesta en escena es clave para traspasar la pantalla. Y a la chispa le faltó precisamente eso, "chispa". La presentación de una canción como 'Hartita de llorar', donde la voz toma un protagonismo muy importante, pareció descuidar su puesta en escena. Los arcos dieron poca profundidad con sus espejos y faltó fuego o cambios de luces que marcasen los puntos álgidos de la canción. Y si a eso le sumas el descontrol de los agudos causados por los nervios la sorpresa se convierte en la decepción.

'Uh Nana' - Daniela Blasco

La apuesta por una actuación con garra, adrenalina y baile la daba Daniela Blasco. Una de las incógnitas que más en vilo tenía al público del Benidorm Fest recaía en cómo sería su coreografía. Los asistentes hablaban previamente de "chanelazo" y, si bien no llegó a parecerse a la presentación de 'SloMo', que pilló a contrapié a todos, sí que demostró que el baile lo tiene en la sangre. La presencia del público siempre ayuda y sirvió para demostrar que en la carrera hacia Eurovisión no tiene que ver solo con cantar. Fue la actuación perfecta para cerrar la primera semifinal por todo lo alto.

Más allá de lo mostrado en la primera semifinal, el jueves continuará la propuesta por la música en directo de RTVE con la segunda eliminatoria del certamen, que medirá a artistas de la talla de Melody, Mawot, Mel Ömana, Henry Semler, DeTeresa, J Kbello, Carla Frigo y Celine Van Heel por los cuatro últimos puestos de la gran final.