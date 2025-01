Muere a los 78 años la cantante británica Marianne Faithfull

La cantante británica Marianne Faithfull ha fallecido este jueves a los 78 años, según informó un portavoz de la artista.

"Con profunda tristeza anunciamos la muerte de la cantautora y actriz Marianne Faithfull", anunciaron en un comunicado.

Entre los éxitos de la carrera de Faithfull se encuentra el tema 'As Tears Go By', escrito por Mick Jagger y Keith Richards, de los Rolling Stones.