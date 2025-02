Estos han sido todos los ganadores de los premios Grammy 2025

El rapero californiano Kendrick Lamar gobernó de manera inesperada en dos de las categorías reinas de la 67º edición de los Grammy este domingo mientras la estrella Beyoncé conquistó su ansiado premio a mejor álbum del año.

Esta es la lista de los ganadores a los Grammy 2025, cuya gala se celebró en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Categorías generales

GRABACIÓN DEL AÑO

'Not Like Us', Kendrick Lamar

ÁLBUM DEL AÑO

'COWBOY CARTER', Beyoncé

CANCIÓN DEL AÑO

'Not Like Us', Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

MEJOR ARTISTA NUEVO

Chappell Roan

PRODUCTOR DEL AÑO, NO CLÁSICO

Daniel Nigro

COMPOSITOR DEL AÑO, NO CLÁSICO

Amy Allen

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

'Las Mujeres Ya No Lloran', de Shakira

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

'LAS LETRAS YA NO IMPORTAN', Residente

MEJOR ÁLBUM LATINO DE ROCK O ALTERNATIVO

'¿Quién trae las cornetas?', Rawayana

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA (INCLUYENDO TEXANO)

'Boca Chueca, Vol. 1', Carín León

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

'Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)', Tony Succar, Mimy Succar