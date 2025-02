Fisterra, escenario de un drama romántico estadounidense ambientado en el Camino

Fisterra volverá a ser un escenario de película. En este caso, de una producción estadounidense ambientada en el Camino de Santiago y promovida por Hallmark Studios, que tendrá por título Journey to you.

El rodaje comenzará el día 20 en Compostela, en espacios como la Plaza del Obradoiro, la Casa del Deán, la rúa do Vilar y el claustro de la Hospedería de San Martín Pinario, y el día 21 el equipo se trasladará a Fisterra para rodar en los exteriores del faro. La producción se complementará con escenas en otros puntos de España, como Buitrado de Lozoya y El Espinar.

Se trata de un drama romántico que combinará la magia del Camino de Santiago con una historia de superación personal, a través de la historia de una enfermera estadounidense, cansada de su rutina, que decide peregrinar en busca de un nuevo horizonte. En su travesía se cruza con un hombre divorciado que busca reconectar con su familia.

Los actores principales son los estadounidenses Erin Chahill y Erik Valdez, y el director es Terry Ingram, con más de cincuenta películas en su haber.

El presidente de Solpor, Jesús Picallo, está convencido de que contribuirá a «poñer máis en valor o Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía, como xa sucedeu coa película The Way, que marcou un antes e un despois nesta ruta de peregrinación». Por ello, la asociación de empresas del Camino colaborará con la productora en lo posible, «porque non debemos escatimar na promoción do territorio», afirma.