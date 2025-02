Morrissey anuncia su única fecha en España: será en Madrid el 12 de junio

El cantante británico Morrissey ha anunciado una fecha en España dentro de la gira europea que llevará a cabo este verano. Será en Madrid el 12 de junio, aunque todavía no se sabe nada del recinto, que será anunciado el jueves 20 de febrero. Todo apunta a que será uno de los célebres festivales al aire libre que se celebran en la capital cada año en esas fechas.

Hace diez años que esta leyenda del pop, cantante de The Smiths y una de las personalidades más relevantes de la música de los años 80, no actúa en nuestro país. Fue en 2015, cuando lo hizo en el festival murciano SOS 4.8 y en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Durante los últimos meses se había especulado con una posible reunión de The Smiths para realizar una gira que tenía muy pendientes a su legión de fans en todo el mundo. Pero su compañero de banda, Johnny Marr, confirmó en septiembre que tal reunión no se llevaría a cabo. Según Morrisey, Marr habría "ignorado" una lucrativa oferta de la macropromotora AEG Entertainment Group para que la banda se reuniera, algo que, en palabras de este último, no habría sido exactamente así. "En lo que se refiere a la oferta para hacer esa gira, no la ignoré: dije que no", publicó entonces Marr en un comunicado a través de su cuenta de X.

Morrissey es un artista eternamente envuelto en la polémica. Son célebres sus estallidos ante el público, sus cancelaciones de última hora o sus desapariciones del escenario en medio de un concierto sin ofrecer demasiadas razones a cambio. Célebre activista animalista, ha impuesto medidas a algunos festivales como que los puestos de comida no puedan vender carne durante su actuación. Esa militancia es una de las razones por las que siempre ha tenido una turbulenta relación con España, un país del que no le gustan nada los toros, a los que dedicó su canción 'The Bullfighter Dies'.

Son conocidas también las desavenencias con sus discográficas. En este momento, Morrissey tiene pendientes de publicación los dos últimos álbumes en los que ha trabajado. 'Bonfire of Teenagers' fue grabado entre 2020 y 2021 y cuenta con colaboraciones célebres como las de Iggy Pop y Flea de Red Hot Chili Peppers. Anunciada su salida a la venta en febrero de 2023, desacuerdos del cantante con su sello, Capitol Records, paralizaron su lanzamiento y desataron una guerra por los derechos de sus canciones que, según anunció el artista más tarde, están ya en sus manos.

Después del anterior y ya fuera de Capitol, Morrisey grabó en Francia en 2023 'Without Music the World Dies', que también sigue inédito hasta la fecha, y para el que parece que el músico no ha encontrado una discográfica que lo quiera grabar y distribuir.