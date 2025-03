O Son do Camiño desvela este jueves su cartel por días

El festival O Son do Camiño anuncia este jueves, a partir de las 12.00 horas, más incorporaciones al cartel y la distribución de actuaciones por días para que los asistentes puedan planificar su agenda de conciertos favoritos. Kings of Leon, Duki, Bryan Adams, Estopa, Amaral, Bad Gyal, Steve Aoki, Mikel Izal, Franz Ferdinand, Kase O y Dani Fernández son algunos de los artistas confirmados hasta el momento que actuarán los próximos 12, 13 y 14 de junio en el Monte do Gozo, de Santiago.

La organización destaca como novedad de esta edición una selección de DJs y productores de renombre como Indira Paganotto, Andrés Campo, Honey Dijon o Dennis Cruz que programarán sesiones para los amantes de la música de baile. El objetivo es reforzar la diversidad musical del festival y ampliar géneros en un cartel diverso.