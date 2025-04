Novedades cómic y manga para abril de 2025: Las lecturas que no debes perderte este mes

Abril llega con fuerza y, aunque lo esperábamos, la escala de las novedades que arrastra es ciertamente impresionante. Para abrir boca, este jueves 2 de abril marca el regreso de DC Comics a las estanterías españolas, ahora bajo el sello de Panini Comics. Y lo hace con todo: eventos como All In Special y Absolute Power, el lanzamiento del universo Absolute y la recopilación de las etapas previas a la actual era All In. Todo esto sin olvidar las series regulares de Marvel que siguen su curso, con nuevas entregas para la ‘Patrulla X’, ‘Capitán América’, ‘Hulk’ y un estreno muy esperado de ‘Iron Man’.

Pero el resto de las editoriales no se quedan atrás y prometen un mes espectacular. Robert Kirkman, trae consigo el esperado regreso de ‘The Walking Dead’ e ‘Invencible’, cuyos primeros tomos integrales aterrizan a comienzos de mes bajo el sello de Planeta Cómic. Por su parte, Norma Editorial arranca este mes con un auténtico aluvión de novedades que abarcan cómic europeo, manga y obras de autor. Entre ellas, destaca especialmente ‘Las casas de los impíos’, la más reciente creación de un dúo imparable: Ed Brubaker y Sean Phillips.

Selección de novedades en cómic y manga de abril de 2025

2 de abril

‘Invencible Integral’ 1/6 (Planeta Cómic)

‘Briar’ #1 (Planeta Cómic)

‘Nausicaa del Valle del Viento’ #1 (Planeta Cómic)

‘Nana’ #1 (Planeta Cómic)

‘Doraemon’ #1 (Planeta Cómic)

‘Palestina’ (Planeta Cómic)

‘Cuida de Ángela’ (Planeta Cómic)

‘Star Wars: Jango Fett’ (Planeta Cómic)

‘The Walking Dead Integral’ 1/8 (Planeta Cómic)

La conocida saga de supervivencia zombi llega en un formato integral. Este primer volumen recopila las primeras entregas de ‘The Walking Dead’, donde Rick Grimes despierta de un coma en un mundo devastado por hordas de muertos vivientes. Mientras busca a su familia, descubre que la verdadera amenaza no son solo los zombis, sino también los sobrevivientes dispuestos a cualquier cosa por seguir adelante. Este tomo de Planeta Cómic ofrece una experiencia completa y cuidada, con extras que profundizan en la creación de la serie.

3 de abril

‘DC Premiere: Amanecer de DC: Batman’ #1 (Panini Comics)

‘DC Premiere: Amanecer de DC: Nightwing’ #1 (Panini Comics)

‘All In Action Comics’ #1 (Panini Comics)

‘Absolute Power’ #1 (Panini Comics)

‘WonderWoman’ #1 (Panini Comics)

‘Batman y Robin: Año 1′ #1 (Panini Comics)

‘DC All In Special’ (Panini Comics)

‘All In Detective Comics’ #1 (Panini Comics)

‘Absolute Superman’ #1 (Panini Comics)

‘Absolute Batman’ #1 (Panini Comics)

‘Absolute Wonder Woman’ #1 (Panini Comics)

‘Patrulla X Especial: Dazzler’ (Panini Comics)

‘Iron Man’ #1 (Panini Comics)

‘Universo Ultimate: Un año después’ (Panini Comics)

‘Salto temporal’ (Panini Comics)

‘DC Finest: Batman - Año Uno y Dos’ (Panini Comics)

Una de las historias más influyentes de Batman regresa en una edición de lujo bajo el sello DC Finest de Panini Cómics. ‘Batman: Año Uno’, escrita por Frank Miller e ilustrada por David Mazzucchelli, narra el inicio de Wayne como el Caballero Oscuro y su cruzada para limpiar Gotham City de la corrupción y el crimen. A su vez, seguimos los primeros días del teniente James Gordon en la ciudad, enfrentándose a un sistema podrido mientras forja una alianza con Batman. Una obra maestra que combina narrativa adulta, introspección y acción trepidante con un estilo artístico inolvidable.

4 de abril

‘La Segunda Guerra Mundial en cómic’ (Norma)

‘Gone’ (Norma)

‘Helen de Wyndhorn’ (Norma)

‘Violent Flowers’ (Norma)

‘Elixir’ (Norma)

‘Los Zazous: Swing contra los nazis’ (Norma)

‘La niña y el cartero’ (Norma)

‘Ruri Dragon’ #1 (Norma)

‘I am a Hero Integral’ #1 (Norma)

‘Assassin’s Creed Forgotten Temple’ #1 (Norma)

‘To a new you’ #1 (Norma)

‘My secretly hot husband’ #1 (Norma)

‘Las casas de los impíos’ (Norma)

Esta intrigante obra de terror y suspense llega de la mano de Norma Editorial. ‘Las casas de los impíos’ presenta un relato oscuro y perturbador donde dos hermanos regresan al hogar de su infancia tras la misteriosa muerte de sus padres. La casa familiar oculta secretos aterradores que desafían la cordura de los protagonistas. Con un estilo narrativo detallado y un arte sombrío que potencia la atmósfera inquietante, este cómic explora los límites de la fe, la desesperación y la locura.

10 de abril

‘Bruja Escarlata: Reina del Caos’ (Panini Comics)

‘Marvel Premiere: La muerte del Doctor Extraño’ (Panini Comics)

‘Camino al Renacimiento del Universo Valiant’ (Moztros)

16 de abril

‘Lola Vendetta: ¿Qué pacha, mamá?’ (Planeta Cómic)

24 de abril

‘Los hijos de la familia Shiunji’ #1 (Panini Comics)

‘Bloodshot: Blanco, negro y sangre’ (Moztros)

El implacable Bloodshot regresa con fuerza en esta antología que recoge historias cargadas de violencia, redención y conflicto moral. Blanco, negro y sangre ofrecen relatos autoconclusivos ilustrados por diversos artistas, cada uno aportando su estilo único. Perfecto para quienes buscan un acercamiento fresco y estilizado al personaje.

25 de abril

‘Antananarivo’ (Norma)

‘Space Mullet’ (Norma)

‘Sara Lone Integral’ (Norma)

Una historia de crimen, conspiración y misterio ambientada en la América de los años 50. ‘Sara Lone Integral’ recopila toda la saga de la joven Sara, una camarera con un pasado oscuro que se ve atrapada en una red de mafiosos, políticos corruptos y espías que la persiguen implacablemente. Con un guion sólido y un arte detallado que recoge a la perfección tanto la violencia como la desesperación de su protagonista.