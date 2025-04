A Real Academia Galega estrea ‘Se canto é porque quero’, a serie das Letras Galegas das cantareiras

A Academia Galega das letras estrea este mércores a través da súa páxina academia.gal e a súa canle de Youtube Se canto é porque quero, a serie documental das Letras Galegas 2025. Segundo informa a RAG nunha nota de prensa, nestes tres capítulos técese un mosaico de testemuños e olladas que van retratando o mundo das cantareiras e da poesía popular oral, protagonistas da gran festa do vindeiro 17 de maio.

Cada un dos episodios parte dunha das tres personalidades nas que a RAG personifica a celebración –Rosa e Adolfina Casás Rama, veciñas de Cerceda; as Pandeireteiras de Mens, de Malpica de Bergantiños; e Eva Castiñeira, de Muxía–, incidindo no carácter coral da mesma e no presente e futuro da tradición que están a reinterpretar as novas xeracións.

Segundo salienta o novo presidente da Academia, Henrique Monteagudo, esta produción audiovisual afonda nas ideas centrais das Letras Galegas nas que a RAG quere reivindicar en último termo “a fala do pobo que mantivo vivo o galego ao longo dos séculos, a enorme creatividade da poesía feita anonimamente e a súa vixencia”, declara. “Quixemos resaltar a forza viva da tradición dun pobo que segue a cantar porque quere, como di a copla que lle dá título á serie. Como a mocidade está a abrirlle novos camiños con grande éxito”, prosegue. Pola súa parte, a secretaria da Academia e promotora da candidatura, Ana Boullón, indica que “a natureza colectiva desta festa é outro dos seus esteos”.

O Museo do Pobo Galego acolleu este martes a presentación de Se canto é porque quero, unha produción da RAG realizada por Miramemira. “Concibimos este proxecto como un manual que achega as chaves para acceder ao coñecemento e á realidade da nosa tradición oral, honrando as mulleres que a crearon e transmitiron xeración tras xeración, pero tamén as persoas que se propuxeron recoller as nosas letras”, resume Damián Varela Pastrana, un dos codirectores da obra audiovisual.

“Quixemos amosar como son as recollidas, a súa evolución e a dos espazos de aprendizaxe, e puxemos o foco na música do presente”, apunta Alba López Álvarez, a outra codirectora.

Mercedes Peón, Fuxan os Ventos, Felisa Segade ou as rapazas do Regueifa Tour son así algunhas das voces convidadas nun relato que fai parada, entre outras localizacións, nos tres epicentros das Letras Galegas 2025: Cerceda, Malpica de Bergantiños e Muxía, onde se gravou o peche do terceiro episodio contando coa colaboración de Caamaño&Ameixeiras, Mondra e mais o alumnado e o profesorado do CEIP Os Muíños.