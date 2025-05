La fiscalía considera que no hay dudas sobre la culpabilidad de los ancianos autores del robo a Kim Kardashian

En las últimas semanas, en el 'papel couché' de Francia no se habla de otra cosa que del 'affaire Kim Kardashian'. El pasado 13 de mayo, la 'socialité' estadounidense viajó hasta París para testificar como víctima en el juicio por el "robo del siglo", sucedido en 2016, en el que fue asaltada y secuestrada a punta de pistola mientras se encontraba en su aparthotel de la capital francesa.

Todo lo que rodea al clan Kardashian acaba superando a la ficción, y en este suceso no podría ser diferente. Kim fue atacada por el clan de los 'abuelos ladrones', un grupo de criminales reincidentes de más de 60 años especialistas en este tipo de golpes. Ahora, tras semanas de juicio, este miércoles la fiscalía francesa declaró que no existen dudas sobre la culpabilidad de todos ellos. "Sé, al igual que ustedes, que de los diez acusados, ocho proclaman su inocencia [...]. Sin embargo, mi firme convicción es que todos son culpables", afirmó la fiscal Anne-Dominique Merville dirigiéndose al Tribunal de lo Penal de París.

Un plan meticuloso y brutal

Al grupo de los 'abuelos ladrones' se les juzga por robo a mano armada, secuestro y rapto. Delitos que podrían conllevar 30 años de prisión y, en algunos casos, incluso la cadena perpetua, dada la reincidencia. Pero las condenas solicitadas acabarán distando mucho de la máxima posible, ya que los ladrones parecen más cerca de la jubilación que de la prisión, dada la edad avanzada de todos ellos. Algo que jugará a su favor durante el veredicto. De ahí que la fiscal no haya dejado de insistir en el perfil de estos acusados: no son "ladrones de toda la vida", sino reincidentes, "experimentados" y con un plan meticulosamente concebido. "Llevan capucha y guantes, su objetivo es retener a la gente y atarla. No tienen ninguna empatía ni por Kim Kardashian ni por la recepcionista [que también fue amenazada]", declaró la fiscal.

La mayoría de los acusados rondan los 70 años, y algunos padecen alguna enfermedad: Didier Dubreucq recibe quimioterapia al tiempo que es juzgado; Yunice Abbas, quien ya fue operado de corazón durante su prisión preventiva, padece párkinson. Y el supuesto "autor intelectual" del robo, Aomar Aït Khedache, completamente sordo y prácticamente mudo, padece una afección que le obliga a ir al baño cada hora. Para este último la Fiscalía ha solicitado diez años de cárcel y es, junto con Abbas, el único acusado que ha admitido su participación en el robo, aunque niega ser el cerebro. La fiscalía también solicita una pena de 10 años de prisión para Abbas, otro de los cabecillas del golpe, autor del libro 'Yo secuestré a Kim Kardashian'. "Como dijo en su libro, llega un momento en que uno tiene que pagar por los crímenes que cometió", mencionó el fiscal general durante su intervención.

Un trauma difícil de superar

La noche del 3 de octubre de 2016, a Kim Kardashian le sustrajeron joyas valoradas en nueve millones de euros, incluyendo su anillo de compromiso valorado en 3,5 millones de euros, y un anillo que le regaló su difunto padre. Pero para ella, lo peor es el trauma con el que desde entonces convive.

Durante el juicio, la 'influencer' describió entre lágrimas cómo la habían atado y amordazado, e incluso relató su convicción de que la iban a "violar" y "asesinar", reviviendo sus "súplicas" de que la perdonaran para poder volver a ver a sus hijos. Tras el robo, tardó años en volver a la capital francesa e incluso a día de hoy continúa con apoyo psicológico para superar el trauma de lo sucedido. Además, cuenta cómo su vida desde entonces ha cambiado drásticamente, obligándola a blindarse bajo importantes medidas de seguridad que suponen un importante costo en sus cuentas bancarias.

Después del 'affaire Kardashian', París también cambió. La capital francesa ha aumentado las medidas de seguridad en lugares que albergan a 'celebrities', deportistas o políticos de alto nivel. Tras el alegato de la Fiscalía, el juicio por el robo entra en su recta final, y se espera que el veredicto se conozca el próximo viernes 23 de mayo.