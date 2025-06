Catro candidaturas optan a ser a persoa homenaxeada no Día das Letras Galegas 2026

Catro candidaturas, tres homes e só unha muller, son as propostas para homenaxear no Día das Letras Galegas do vindeiro ano 2026, tras dedicar esta xornada no presente ano á poesía popular oral, personificado en sete cantareiras e pandeireteiras de Cerceda, Muxía e Mens (Malpica). Será este venres cando o pleno ordinario acorde a quen se dedicará o vindeiro 17 de maio.

As candidaturas presentadas polos académicos de número son as de Enrique Labarta Pose, Miguel González Garcés, Antón Tovar e Begoña Caamaño.

Deles, o máis antigo, do que se fai este ano o centenario da súa morte, é Enrique Labarta Pose (1863-1925), nado en Baio (Zas) quen foi un escritor e xornalista que dirixiu diversos xornais e revistas. A súa obra conta cunha sátira humorística moi marcada. Viviu unha época da súa vida na Coruña antes de trasladarse a Barcelona, onde faleceu.

Enrique Labarta Pose / LOC

O seguinte é Miguel González Garcés (1916-1989), escritor e xornalista polifacético, quen foi un grande historiador da cidade da Coruña. Durante 40 anos dirixiu a biblioteca pública do Estado na Coruña e hoxe en día dá nome a unha das bibliotecas máis importantes da cidade.

Miguel Gonzalez Garces / LOC

Outra das candidaturas é a de Antón Tovar (1921-2004), poeta de Rairiz de Veiga quen tamén foi membro correspondente e de honra da Real Academia Galega. A súa obra caracterízase por un existencialismo pesimista.

Antón Tovar / LOC

A única muller proposta é Begoña Caamaño (1964-2014), quen pode ser nomeada ao pasar xa dez anos do seu falecemento, norma imposta pola Academia para ser homenaxeada. Nada no barrio do Calvario de Vigo, foi unha escritora e xornalista que colaborou con moitos medios, aínda que gran parte da súa carreira se desenvolveu na Radio Galega.

Begoña Caamaño / LOC

Tras o pleno de escolla, será o presidente da RAG, Henrique Monteagudo, quen dea a coñecer o nome que suceda as sete mulleres transmisoras da poesía popular oral o vindeiro 17 de maio.