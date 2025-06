Hallan muerta a cuchilladas a la directora Jennifer Abbott en su piso en Londres

La Policía Metropolitana de Londres investiga el homicidio de la directora Jennifer Abbott, de 69 años, cuyo cuerpo fue encontrado la tarde del 13 de junio en su apartamento de Camden. Ganadora en Sundance 2004 por el documental 'La corporación' y firmante de 'The Magnitude of All Things', Abbott vivía desde hace más de una década en el barrio londinense, tras mudarse de Estados Unidos.

Según fuentes policiales, la escena apunta a un robo planificado: la víctima yacía con cinta aislante en la boca y múltiples heridas de arma blanca, y falta de la vivienda un reloj Rolex con incrustaciones de diamantes. El ladrón, aún sin identificar, habría abandonado al perro de la directora, Prince, encerrado en el baño; el animal sobrevivió tres días hasta que la sobrina de Abbott, alertada por su desaparición, trató de entrar y pidió ayuda a los vecinos para derribar la puerta.

La autopsia practicada al día siguiente confirmó que la causa de la muerte fue “traumatismo por objeto punzocortante”. Entre tanto, los investigadores reúnen testimonios sobre intrusiones previas en el edificio: residentes denuncian que en los últimos meses se habían producido robos menores y la entrada de personas sin hogar que forzaban el portal para dormir en zonas comunes.

Amigos de la cineasta cuentan que ella temía la inseguridad de la zona: “Me confesó entre lágrimas que por la noche apenas podía dormir”, señala una allegada. Otra testigo asegura que la policía revisa si, además del reloj, han desaparecido otras joyas y objetos de valor.