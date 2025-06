Falece o arqueólogo e historiador Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta, membro da RAG

A Real Academia Galega mostrou a súa pesar pola morte de Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta, arqueólogo, historiador e membro correspondente da institución, que faleceu este mércores en Ourense, onde nacera en 1934.

Profundo coñecedor da historia e da arqueoloxía da súa cidade na antigüedade, foi director do Museo Municipal de Ourense desde a súa inauguración en 1987 ata a súa xubilación no ano 2003.

Tal e como destacou a RAG, recoñecido epigrafista e erudito de formación autodidacta, Juan Carlos Rivas procedía dunha familia comprometida na vida cultural da cidade. Era académico correspondente da Academia desde 1977, a proposta de Xesús Ferro Couselo, Xaquín Lorenzo e Xesús Taboada Chivite.

Topógrafo de formación e funcionario municipal de profesión, o seu traballo permitiulle un coñecemento directo das antigas vías ourensás e, por extensión, da arqueoloxía e da historia ourensá no seu conxunto nas etapas romana e prerromana.

Entre os seus traballos, destacan os dedicados á historia da diocese ourensá, ao rol do Parochiale Suevorum e na monografía A Ponte Maior. A razón de ser dunha cidade: A ponte romana medieval de Ourense, na que analiza en detalle a orixe deste monumento, a súa evolución ao longo da historia e o seu impacto na conformación actual da cidade.

En 1979 recibiu o premio colectivo Otero Pedrayo polo seu traballo no seo da sección de Arqueoloxía do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, distinción que se lle concedeu de novo en 1983 polo seu traballo no Grupo Marcelo Macías. No ano 2014 recibiu o Premio da Cultura Galega na categoría de Patrimonio Cultural.