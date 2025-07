Rozalén: "Me duele pensar que la gente no es íntegra en puestos de poder y más cuando vienen de la izquierda"

Rozalén, cantante consagrada y con una tropa de fieles seguidores a su lado, reflexiona en esta entrevista sobre el amor, la muerte, la necesidad de recuperar nuestras raíces y la corrupción que señala a la clase política. Aún así sigue confiando en que hay quienes ejercen el servicio público con honestidad y nobleza.

-Cierra su gira en Cáceres. ¿Qué ha cambiado en este nuevo disco?

-Tiene el punto emocional más disparado, con una atención especial por las emociones universales: el amor y la muerte. Necesitaba acomodar esos abrazos de cariño, de decir ‘Te quiero’ a diferentes personas. Pero el disco está también muy marcado por el duelo, por el sentimiento de tener que despedir a tus seres queridos. Aquí hay de todo, rock, electrónica, folclore, rap... mucho latino con guiños a Colombia.

-¿En qué medida ha influido Colombia en usted, por qué ese impacto?

-Hay una colaboración con Carlos Vives (grabamos el videoclip en Cartagena de Indias). Hice un viaje muy especial con la oenegé Entreculturas para conocer proyectos relacionados con la paz del país, para conocer su historia más reciente, para entender sus conflictos. A mí todo eso me motiva mucho y me inspira. Vamos a un montón de sitios y la gente te quiere porque sí, y a veces siento que no les he dado todo lo que ellos me han dado a mí. Por eso es muy importante para mí conocer por qué les duelen las cosas que les duelen. Cuanto más viajas, más te mezclas, más se enriquece tu alma y tu cabeza.

Promotores y concejales en la plaza de toros de Cáceres, este jueves presentando el concierto de la artista. / Jorge Valiente

-Habla del folclore, un estilo musical que usted está poniendo en valor.

-Empecé tocando la bandurria a los 7 años en una rondalla en Albacete. Lo primero de lo que yo bebo son las jotas, las seguirillas… todo el folclore de mi tierra, de Castilla La Mancha y de la sierra. Mi madre me cantaba coplas, mi padre me enseñaba a los cantautores, mi hermano, el rock y el rap. El folclore, la mezcla, me ha unido mucho a diferentes lugares, también a Extremadura, a la fiesta del Peropalo, a la que ya he ido dos años. Para mí es importante escuchar a nuestros mayores, saber qué tipo de vida se tiene en los pueblos, cómo vivían nuestras ancestras, por qué somos eso y no hay que perderlo.

El amor

-En el disco habla del amor. ¿Por qué a veces lo vivimos de forma tan desgarrada?

-Cuando relacionamos el amor con lo tóxico es doloroso. Y es que a veces amar conlleva esa parte de que se te quita la gana de comer, de que se te va la vida. Luego, con el paso del tiempo, te das cuenta de que no hace falta morir y de que se puede querer de una manera más tranquila, más lenta. Es verdad que cuando estás super enamorado no puedes controlarlo.

-¿Por qué le damos la espalda a la muerte?

-Aunque sea una ley de vida te duele tanto que es normal que huyamos de ella. En la carrera estudié mucho sobre las fases del duelo. He pensado mucho en qué pasaría si me muriera mañana, qué pasaría cuando se fueran los míos, pero hasta que no ocurre no lo sientes, ni te das cuenta de lo fuerte que es ese sentimiento de echar de menos a alguien que sabes que no vas a volver a ver.

El machismo

-La ‘Puerta violeta’ es un himno. ¿Cree que los himnos sirven para algo?

-Es la gente quien convierte las canciones en himnos. Cuando la compuse nunca fui consciente qué iba a pasar con ella. Creo que por la música que consumí desde pequeña mi manera de ver la vida es la que es. No sé si una canción puede cambiar el mundo, pero sí que creo que te puede hacer reflexionar. Sí que sé que el arte en general es el medio más amable para lanzar un mensaje y que es una herramienta fundamental.

-¿Y qué está pasando para que la violencia machista aumente?

-Ha habido unos años muy fuertes de conciencia, y ante eso siempre surge una reacción contraria de hombres que cuando piensan que les están quitando sus privilegios, aparece la posesión y lo chungo y lo tóxico del amor se aviva. Es muy peligroso pensar que alguien tiene el derecho de arrebatarle la vida a otra persona. Por desgracia, vamos a tener que seguir abordando estas canciones.

La violencia

-¿Piensa que desde la pandemia del coronavirus se ha reavivado la violencia en general?

-Existe polaridad, agresividad y un nivel de violencia. Creo que las redes sociales pueden ser buenas para muchas cosas, pero para otras pueden encender esa llama violenta. Soy persona de paz y se me ve a leguas, no puedo ver, por ejemplo, violencia en imágenes, pero me ha llegado a pasar últimamente con el conflicto en Gaza, por ejemplo, que veo cosas muy fuertes y que ni me afectan. Me asusta más que no me afecte ver a un niño hecho pedazos que el hecho de ser consciente de esa violencia. Entonces, no sé si es que estamos normalizándolo. Al tener tanta exposición a la agresividad verbal, nos estamos acostumbrando, estamos normalizando algo que creo que no deberíamos normalizar en absoluto.

-Luego está la corrupción. ¿Qué opina de la situación que existe en nuestro país, cómo ve lo que está pasando?

-Me duele pensar que la gente no es íntegra en puestos de poder y más cuando vienen de la izquierda. Es decepcionante que no haya coherencia ni integridad entre los cargos políticos, pero también es cierto que no podemos generalizar, que sigo pensando que hay mucha más gente buena que mala. Pero claro, lo lo horrible y lo macabro y lo oscuro hace tanto ruido que parece que tapa el resto de la gente noble. Quiero pensar que en política hay gente buena.

Suscríbete para seguir leyendo