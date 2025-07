Daniel Arias: "Siempre he estado muy obsesionado con hacer mi camino"

Daniel Arias (Madrid, 2001) confiesa que de pequeño era un niño "bastante payasete" y lo que más le gustaba al llegar a casa después del colegio era disfrazarse y ponerse a interpretar personajes. Era lo que veía cuando iba a los rodajes de sus padres, Imanol Arias y Pastora Vega. Desde hace un tiempo está siguiendo sus pasos, igual que los de su hermano, el también actor Jon Arias. Ahora participa en la nueva serie de Disney+ 'El clan Olimpia' y acaba de rodar su primer corto como director, 'La garita'.

La protagonista de 'El clan Olimpia' apoda a su personaje como Guaperas, ¿le hizo gracia el mote?

¡Sí! Mi novia me dijo: pasas a ser el graciosete en 'El internado: Las Cumbres' al Guaperas, has subido un escalón. Me dijeron que era un personaje para un capítulo pero empecé a leer el guion y aluciné con el arco que tiene. En un episodio hace un viaje bastante guay. Ha sido uno de los mayores retos de mi vida laboral, porque había que contar mucho en muy poco tiempo.

En la serie forma parte del equipo de narcos de la protagonista.

Es un chico que viaja de España a Colombia para ser una especie de 'empleado' para Olimpia. Lo que no sabe ella es que van a pasar ciertas cosas en Colombia que van a torcer su viaje.

¿Le sorprendió que la serie esté inspirada en un caso real?

Sí, me impresionó que muchas de las cosas que aparecen en el guion nacieran de historias reales, aunque se hayan modificado cosas para la ficción.

¿Preguntó si su personaje también era real?

Lo pregunté, pero no es real. Está dentro del porcentaje de lo ficticio del guion.

Parte del rodaje fue en Colombia.

Yo solo rodé allí. Viajé a Barranquilla con Zaira Romero, Aimar Vega, Antonio Bachiller, Manoli Sierra y Fran Berenguer [otros de los actores], del que ya era colega. Allí conocimos al equipo colombiano y a Claudia Pedraza, la directora. Nunca había salido de mi país para trabajar y es una de las cosas que me llevo de esta serie.

¿Alguna anécdota del rodaje en Colombia?

Un día fuimos a la selva del Tayrona. Yo tiendo a quemarme mucho la piel. Ese día me eché crema, pero en Colombia hay que echarse el triple porque el sol pega muchísimo más fuerte, así que me quemé la cara. Ese día tenía una escena importante y me empecé a poner de los nervios. Me mareé y acabé tumbado en el suelo con Fran Berenguer poniéndome las piernas en alto y tranquilizándome.

Vaya susto.

Lo bueno es que el equipo de maquillaje lo hizo tan bien que no parece que estoy quemado.

El estreno de 'El clan Olimpia' coincide con el final del rodaje de su primer corto, 'La garita'.

Es una comedia coescrita con Victor Castilla en la que sale él, mi hermano, Jon Arias y Manolo Cal, con la colaboración especial de Eric Masip. Debutar como director era algo con lo que llevaba tiempo soñando.

¿De qué va?

Trata sobre dos guardias de seguridad que trabajan en la garita de un parking de un edificio frecuentado por turistas ingleses. Un día están hablando y un hecho anecdótico puede cambiar el curso de sus vidas. Es una comedia con toques de humor absurdo pero que también habla del precio del alquiler, de la diferencia de clases, de la precariedad laboral...

Daniel Arias (a la derecha), en 'El Internado: Las Cumbres / Amazon Prime Video

¿Prefiere interpretar o dirigir?

Ambas cosas conviven en mí desde hace mucho tiempo y he descubierto que soy feliz con las dos. Yo empecé haciendo vídeos en casa, cortos caseros. Escribía guiones, los grababa, los editaba, los montaba y los subía a Youtube con el nombre de Dani Zapato. Luego apareció la interpretación de una manera más seria y empecé a formarme.

¿Cree que su apellido le ha abierto puertas o le ha perjudicado, porque ha contribuido a que pusieran la lupa sobre usted?

Diga lo que diga siempre se me pone en tela de juicio. Por eso simplemente diré que trabajo mucho para dedicarme a lo que me dedico. Soy un actor que está en constante formación y que se toma muy serio su oficio.

¿Por eso se pensó tanto aceptar el papel de Antonio Alcántara de joven en 'Cuéntame'?

Al principio estuve muy reacio. Aparecí en la temporada 21 junto a María Bernardeau [la hija de Ana Duato] recreando el primer beso de Antonio y Merche y me pareció un homenaje precioso a los protagonistas de la serie y a nuestros padres. A la siguiente me llamaron y ya era un personaje recurrente. De hecho, había un capítulo dedicado a las memorias de Antonio. Me lo pensé mucho porque siempre he estado muy obsesionado con hacer mi camino, igual que mi hermano. Él, por ejemplo, han pasado años hasta que ha querido trabajar con mi padre.

¿Qué le dijo su padre?

Solamente me pidió que leyera el guion. Lo hice y vi que no se trataba tanto sobre ser el hijo de o parecerse a él, sino que querían contar un lado de la historia que no se había contado y me necesitaban para hacerlo. Luego, cuando vi los capítulos recuerdo pensar: pues no es para tanto, puedo trabajar con mi padre y no pasa nada, y también hay mucho público que lo agradece. Creo que si el Dani reacio hubiera ganado ese debate a día de hoy probablemente me arrepentiría.

Suscríbete para seguir leyendo