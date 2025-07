David Uclés: "Sufro el descontento general, sufro no votar con alegría"

David Uclés (Úbeda, 1990) lleva año y medio subido a esa envidiable nube que muchos escritores ansían poder rozar, aunque sea, con la punta de los dedos, la del éxito de crítica y de lectores. Con su novela ‘La península de las casas vacías’, publicada el 20 de marzo de 2024 y que va camino de la vigésima edición, el escritor ha conseguido convertirse en el último gran fenómeno de la industria editorial española, reemplazando en ese puesto a Irene Vallejo, con la que comparte sello, Ediciones Siruela. De todo ello, y de lo que le espera en el futuro, a lo que aspira, habla el autor con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon en el nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’, el videopodcast de ‘ABRIL’, el suplemento literario de Prensa Ibérica.

“Este libro lo he trabajado mucho tiempo, es como el libro de mi vida. Le he dedicado 15 años, empecé con 19 y tengo 35. Además, es un libro que fui escribiendo pensando en el pueblo español, que tuviera una panorámica de toda la guerra, pensé mucho en el otro”, explica Uclés, que confiesa estar muy cansado, agotado, pero feliz.

‘La península de las casas vacías’ es una novela mágica, por su capacidad narrativa, desbordante, y por su ambición de contar la Guerra Civil como nunca se había hecho antes, características que su autor, dotado de una modestia nada impostada, acepta con un cierto rubor. “Es muy satisfactorio ver que el lector está aprendiendo qué ocurrió durante la guerra en ambos bandos, es muy bonito, y creo que no me va a pasar más, por eso estoy aprovechando todas las oportunidades y de ahí el desgaste”.

“Que no sea tan protagonista la idea de España, ¿no crees que le da una inocencia?”, le pregunta Sàlmon, a lo que Uclés responde que sí, añadiendo que “al final yo intento darle voz a todos los afectados por la guerra y humanizar a todos los personajes, aunque sean de bandos más polémicos que otros, y ponerse en la circunstancia de esas personas”. “Lo de Iberia -continúa- lo hice porque, desde los 19, me propuse nunca nombrar España en ninguna de mis novelas, y lo he mantenido”. “Es que duele, lo de España duele”, añade Sàlmon, “hay muchos poetas que han hablado del dolor de España”. En ese sentido, Martín Rodrigo sostiene que la de Uclés es una novela que “ha ayudado a iluminar una herida que para algunos todavía está muy abierta”. “Sí, cada vez menos, supongo, por la distancia temporal, pero está resurgiendo un poco ese dolor respecto a la guerra. Yo no soy muy optimista, creo que será el tiempo el que hará que suavicemos nuestra disputas en torno a la guerra”, profundiza el escritor.

Uclés es un gran defensor del término Iberia, uniéndose a la definición que de ella hacía José Saramago, aspecto que también se aborda en otro momento de la conversación. “Desde el enfoque romántico, cuando he vivido en el extranjero pensaba en la península como un todo, geográficamente, y la veía más bonita. Desde el punto de vista político, sería un país más rico y estas asperezas que tenemos con los independentismos yo creo que se suavizarían, quizás no sería la solución, pero sí un punto intermedio, un nuevo nombre, Iberia, una nueva bandera, un nuevo himno. Hay que tener en cuenta de dónde vienen nuestros símbolos y algunos se pueden malinterpretar más que otros”, explica el escritor.

David Uclés en el videopodcast 'Libros y cosas' / PI

En la parte final de la entrevista, Sàlmon le pregunta a Uclés si sufre el momento político que está atravesando España, a lo que el autor responde: “Sufro el descontento general, sufro no votar con alegría, sufro no ver a representantes con un carisma fuerte político, no ver honestidad. Eso sí lo sufro. No voy a votar ilusionado, voy a votar al mejor de los peores, voto al menos malo, y eso es muy triste”.

Puedes disfrutar del videopodcast completo con David Uclés aquí.