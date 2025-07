Muere el escritor y crítico literario José María Guelbenzu a los 81 años

El escritor, periodista y crítico José María Guelbenzu (Madrid, 1944) ha fallecido este viernes a los 81 años en la capital de España, según ha informado 'El País', medio con el que colaboraba.

Comenzó su carrera en la revista 'Cuadernos para el diálogo'. En 1970 se incorpora a Taurus y asume su dirección editorial siete años más tarde, cargo que compatibilizaría desde 1982 con la dirección editorial de Alfaguara. En 1988 abandona ambos cargos para dedicarse de lleno a la literatura.

Crítico en el suplemento 'Babelia' de 'El País' y colaborador habitual de 'Revista de libros', ha sido jurado de diversos premios (como el Nacional de Literatura o el Premio Nadal).

Ha obtenido el Premio de la Crítica de Narrativa (1981), el Premio Internacional de Novela Plaza & Janés (1991), el Premio Fundación Sánchez Ruipérez de Periodismo (2007) y el Premio Torrente Ballester de Narrativa (2010). Es autor de un total de diecinueve novelas, seis de las cuales pertenecen al género policíaco.

En una entrevista reciente con Europa Press, con motivo de la publicación de su última novela, 'Una gota de afecto', el escritor aseguraba que él, como editor, no habría publicado el libro de Luisgé Martín 'El odio', en el que José Bretón confiesa los hijos de sus dos hijos Ruth y José, porque no tenía interés en el asesino y porque, según señaló, es un libro "malo".

"Si yo fuera el editor de ese libro, no lo habría publicado. No por nada, sino porque me parece malo. Esa es la única cuestión (...) A mí no me hace mucha gracia, no tengo ningún interés en ese asesino y creo que es un mal libro. Eso es todo. Es una opinión personal", explicó Guelbenzu.

En su última novela, ambientada en una vieja casona con escudo de familia en un pueblo de Cantabria, el autor cuenta la historia de un hombre "herido" desde su expulsión del paraíso de la infancia, un funcionario internacional dedicado a proyectos de ayuda en países subdesarrollados que eligió ejercer una ciega soberanía sobre la realidad.