¿Qué hacer si se cancela un concierto o festival en Galicia por mal tiempo?

Con el aumento de festivales y conciertos durante el verano gallego, también crece el riesgo de cancelaciones por motivos meteorológicos, técnicos u organizativos. El caso más reciente ha sido el del concierto de Juan Luis Guerra, cancelado cuarenta minutos después de empezar en Sanxenxo debido a la lluvia. Las intensas precipitaciones de este sábado por la noche también dejaron su huella en el Atlantic Fest, durante las actuaciones de León Benavente y Los Planetas. En A Coruña, el concierto de Arde Bogotá también continuó bajo una intensa lluvia sin llegar a suspenderse.

En caso de cancelación, muchas personas se preguntan si tienen derecho a recuperar el dinero de la entrada y cómo deben proceder. La respuesta, en líneas generales, es sí, pero con matices importantes que conviene conocer.

Este artículo resume los derechos del público y los pasos a seguir en caso de cancelación o cambio de fecha de un evento musical en Galicia, según la legislación vigente y los organismos competentes.

Cancelación total: reembolso obligado

Si el concierto o festival se cancela definitivamente, sin nueva fecha, los promotores están obligados a devolver el importe íntegro de las entradas, incluidos los gastos de gestión (a no ser que estos hayan sido excluidos de forma expresa y legal en el momento de la compra).

Según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el comprador puede reclamar el reembolso en el mismo método de pago utilizado, y este debe hacerse en un plazo máximo de 14 días naturales desde el anuncio de la cancelación.

Juan Luis Guerra actuó 40 minutos este sábado en Sanxenxo antes de cancelar por la lluvia / Rafa Vázquez

Aplazamiento: el público puede rechazar la nueva fecha

Si la organización decide aplazar el evento a otra fecha, el público no está obligado a aceptar el cambio. Cualquier persona que no pueda o no quiera asistir tiene derecho a solicitar la devolución de la entrada. Eso también se aplica a cambios de lugar o de cartel relevantes.

La devolución debe gestionarse a través de la misma plataforma o punto de venta donde se adquirió la entrada.

¿Y si alegan fuerza mayor?

La cancelación por causas ajenas a la organización (lluvias torrenciales, incendios, emergencias sanitarias...) no exime al promotor de devolver el dinero, salvo que se ofrezca una alternativa aceptada por el consumidor. La fuerza mayor puede afectar a los plazos o la forma de la devolución, pero no elimina el derecho a ella.

Qué documentación debes guardar

Para reclamar con garantías, hace falta conservar:

El justificante de la compra de la entrada (correo electrónico, factura, ticket).

La comunicación oficial de la cancelación o cambio.

Las condiciones de compra vigentes en el momento de la adquisición. Si la compra fue digital, es recomendable guardar capturas o PDF con la información del evento y las políticas de reembolso.

Dónde reclamar si no devuelven el dinero

Para solicitar la devolución debes contactar con la plataforma de venta de entradas o con el servicio de atención al cliente del evento.

Si no obtienes respuesta o se deniega la devolución, puedes:

Presentar una queja en una OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

Acudir a la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta de Galicia.

Usar plataformas de reclamación como FACUA , OCU o Reclama por mí.

Y como último recurso, acudir a la vía judicial.

La clave: información clara y responsabilidad

A pesar de que muchas cancelaciones responden a causas justificadas, los derechos del público están amparados por la ley. Los promotores tienen el deber de informar de manera clara y rápida, facilitar el proceso de reembolso y ofrecer atención al cliente. Por su parte, el público debe estar atento a las condiciones de compra y actuar con agilidad para hacer valer sus derechos.