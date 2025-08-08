Coti: "Ahora los artistas son muy expertos en redes, pero poco en música"

Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza (Rosario, 1973), conocido popularmente como "Coti", es una de las estrellas del cartel del Songs for an Ewan Day. El rosarino hizo un hueco en su apretada agenda para atender a LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Qué le llamó la atención del Songs for an Ewan Day?

-Es un festival que respira una atmósfera diferente, no solo por el lugar tan especial en el que se celebra, la predisposición de la gente a pasar un rato conectados con la música y con la naturaleza también es clave. Lo pude disfrutar hace unos años, tengo muy buen recuerdo de lo que viví la vez que lo visité y siempre tengo ganas de volver. Es uno de esos festivales que los artistas disfrutamos mucho.

-Su última actuación en Asturias fue en 2022 ¿Tiene mucho público en la región?

-Es un lugar en el que he actuado muchas veces, en muchos lugares diferentes y en épocas distintas. Disfruto mucho en Asturias, evidentemente, el público cambia con el paso de los años, podemos decir que se renueva.

-Muchas de sus canciones se han convertido en himnos ¿Cómo siente el peso de que formen parte de la vida de tanta gente?

-Tengo el privilegio de tener canciones que se incorporaron al cancionero popular y nunca caen en el olvido, están instaladas en la cultura, pasando de generación en generación. En los conciertos veo gente de todas las edades, me llama la atención ver a niños pequeños cantar mis canciones. Sinceramente, lo disfruto mucho, siempre conecté con gente de muchos lugares y de diferentes clases sociales. Cada persona tiene una historia, pero saber que cualquiera de mis canciones ha estado presente en alguna de sus etapas vitales me hace muy feliz.

-Compuso para grandes artistas como Paulina Rubio o Enrique Iglesias ¿Qué cambia en su proceso creativo cuando escribe para otros?

-Escribir una buena canción es lo más importante, independientemente de quién sea el encargado de interpretarla. Tienes que estar orgulloso de los que compones y sentirte reflejado con lo que expresan tus letras. Una buena canción también debe tener cierta ductilidad para adaptarse a diferentes contextos, voces o formas de interpretación. Con el tiempo aprendí que lo importante no es la funcionalidad futura que pueda llegar a tener, sino estar satisfecho con tu parte del trabajo.

-Se hizo muy viral un vídeo del famoso cantante canario, Quevedo, interpretando una canción suya en un concierto en Argentina ¿Qué significa para usted que gente de otras generaciones le tenga de referente?

-Me emocionó porque demuestra que creció escuchando alguna de mis canciones. Estaba en mi país y quiso hacer un homenaje con algo que él relaciona con Argentina. Mucha gente puede asociarla con Messi o con Maradona, pero Quevedo la asoció con "Nada fue un error".

-En los últimos años, géneros como el trap, el RKT y la cumbia 420 se volvieron fenómenos masivos en Argentina. ¿Siente que hay un paralelismo con lo que pasó con el rock nacional en su época?

-Sinceramente, no veo paralelismo. Hay muchos estilos actuales que son muy deficientes en demasiados aspectos. Ahora mismo, los artistas aprenden a hacer muchas cosas antes de hacer arte y terminan dividiendo su energía. Muchas de las estrellas del presente son expertos en redes sociales, pero poco en música y poesía. Todo esto va en detrimento de la cultura y de la música que estamos escuchando.

-¿Qué proyectos tiene en camino?

-Proyectos tengo muchos, es hermoso llevar tantos años en esta carretera y seguir teniendo ganas de ir a por más. Me siento en mi mejor momento en muchos sentidos. Ya tenemos un nuevo disco que está pendiente de publicar y quiero hacer remakes de canciones antiguas. Otro gran objetivo es fomentar las giras, para cantar en vivo y seguir llevando mi arte a todas partes.

