ÓBITO
Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años
El intérprete madrileño, chico Almodóvar en los 80, tuvo una prolífica carrera en el cine con títulos tan populares como 'La ley del deseo', 'Matador' y 'La herencia Valdemar'
Pedro del Corral
Eusebio Poncela ha muerto en Madrid este miércoles a los 79 años, según ha adelantado Cadena Ser. El actor, chico Almodóvar en los 80, tuvo una prolífica carrea en el cine con títulos tan populares como La ley del deseo, Matador y La herencia Valdemar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un hombre de A Coruña se lanza al agua para rescatar un contenedor
- El Ayuntamiento de A Coruña exige llegar a 100.000 metros en el parque de Monte Mero
- Negocios de A Coruña que resisten sin tarjeta: «Siempre hay que llevar un billete en la funda del móvil»
- El Sporting de Portugal llena la caja antes de un último intento por Yeremay
- El Concello de A Coruña tramita las tres grandes torres de Metrovacesa en Visma
- Comienzan a instalarse en O Parrote las vigas sobre las que se construirá un ambigú junto a la plataforma de baño
- Estos son los chiringuitos de Arteixo que alargan el verano al máximo
- Así juega Samuele Mulattieri, un «chico de oro» y un ariete «muy fuerte a campo abierto»