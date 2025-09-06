'El departamento de vestuario', una novela de costuras perfectas

'El departamento de vestuario' pone en escena a una nueva autora: la irlandesa Elaine Garvey. Su debut literario alza el telón sobre un mundo profesional poco representado -salvo honrosas excepciones- en la novela: el teatro. Publicada en la colección Alba Contemporánea con una excelente traducción de Laura Vidal, la propuesta de Garvey se adentra en un espacio dominado por los (d)efectos de la identidad difusa, las consecuencias del desarraigo y la invisibilidad a la que son sometidos algunos oficios que sostiene el andamiaje teatral, ese microcosmos de esfuerzos, ilusiones y tensiones que sacan lo mejor y lo peor de quienes lo habitan.

Se alza el telón. Nos situamos en 2002. La joven Mairéad Sweeney llega a Londres desde la Irlanda rural a Londres. Vaya cambio. De los paisajes sosegados de Leitrim y Donegal al bullicio a veces sórdido del Soho. Imposible no sentirse fuera de la zona de confort. Además, se respiran días de luto por la muerte de la reina madre. Mairéad entra a trabajar en el departamento de vestuario de un modesto teatro del West End que vivió tiempos mejores. En ese decorado, la parte técnica centrada en los arreglos de vestuario se desarrolla entre los vaivenes emocionales que se dan entre bambalinas: no olvidemos que es terreno abonado para egos, envidias y competitividades varias, con una presencia cotidiana de actitudes machistas. Y todo en un plazo cortísimo pero suficiente para enhebrar conclusiones: una semana. Tiempo más que suficiente para construir un microcosmos habitado por compañeras de piso poco amistosas, productores tiránicos y compañeros que la ven (y tratan) con malos ojos y peores mañas.

Garvey se muestra como una consumada narradora que maneja con destreza los hilos de sus personajes, en especial esa Mairéad que se convierte desde la sutileza y la capacidad de observación en una presencia que respira autenticidad, alguien con quien resulta sencillo identificarse por lo bien trazado que está su laberinto emocional. Y es que salir de un lugar recóndito y plantarse en una gran ciudad lleva aparejadas circunstancias tales como la nostalgia de la tierra en la que se ha vivido y los conflictos de identidad que llevan a la confusión y el desamparo. Las sombras del pasado, la incertidumbre de un futuro que quién sabe lo que puede deparar… El propio trabajo de la protagonista, fuera de los focos que iluminan la escena y realzan (más o menos) a quienes la habitan, conecta con esa realidad de los que trabajan para que otros brillen. Anonimatos imprescindibles mostrados con pespuntes emocionales precisos y elocuentes. No está en juego el triunfo sino la mera supervivencia. El éxito es no salirse del camino. El oficio de Mairéad (de un lado a otro haciendo recados, peleas con cremalleras rotas, arrugas que eliminar ropa interior que lavar…) tiene algo de metáfora existencial: poner en orden lo que lucen los demás y zurcir el pasado propio en el que las grietas familiares y los sentimientos de culpa heredados de una educación ceñuda llenan de minas el camino. Metáfora que se puede extender a la condición femenina en general cuando se abotona a la realidad de una invisibilidad forzada por una sociedad experta en claudicaciones.

No hay glamour en las páginas de Garvey, no puede haberlo. Su Londres es agobiante y poco luminoso, inhóspito. Vivaz, también. El teatro es viejo, húmedo. Nada acogedor. Ideal para un Samuel Beckett, no para un musical lustroso. Las escenas cotidianas están cargadas de tensiones sin sobreactuación, actores y técnicos comparten un territorio en el que están condenados a convivir a disgusto de casi todos.

La mirada de la autora no es cítrica, más bien intenta dar a comprender y exponer las razones de todos con la mayor equidad posible. Son los actos los que definen a los personajes dentro de un libreto apretujado por los corsés sociales, que aprieta y a veces ahoga la personalidad femenina. Y, a pesar de esa temperatura narrativa, Garvey despliega un tono cálido y persuasivo. Sin alzar nunca la voz, logra que llegue hasta las últimas filas de su espacio narrativo. Coser y contar prescindiendo de heroísmos o ejemplaridades. Sin golpes de efecto. Y cuando es necesario, teje escenas de emotiva belleza al enhebrar sensaciones y sentimientos, conversaciones y atmósferas, relámpagos y neblinas. Garvey no da puntada sin hilo en una novela de costuras perfectas que merece un largo aplauso. Bravo.