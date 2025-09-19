'Bajo el agua hay tiempo y flores'
Carmen de Matos ofrece una visita guiada a su exposición en el Museo Luis de Morales de Badajoz
La entrada es libre hasta completar aforo
El Museo de la Ciudad Luis de Morales de Badajoz ofrece una visita guiada a la exposición 'Bajo el agua hay tiempo y flores', de Carmen de Matos, cuya obra permanecerá en la sala de exposiciones temporales hasta el 28 de septiembre.
La visita guiada tendrá lugar este próximo domingo, 21 de septiembre, a las 12.00 horas. Para quienes quieran asistir, no se requiere inscripción previa. La entrada es libre hasta completar aforo.
En 'Bajo el agua hay tiempo y flores' Carmen de Matos explora el concepto de 'vita contemplativa' como la forma del acto de observar con atención el mundo que la rodea. El agua en las pinturas simboliza una dimensión paralela donde el tiempo transcurre más lento, invitando al espectador a reflexionar sobre la pausa.
Las flores representan la belleza, el cuidado y la dedicación a la acción de contemplar. Su crecimiento gradual refleja la paciencia y aquello que se desarrolla lentamente. El acto de florecer se relaciona con el querer y sanar.
Observar la realidad tal y como se presenta, sin mediación. Recuperar el acto de admirar los detalles.
El Museo Luis de Morales abre por las mañanas de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 horas. Tardes de miércoles a sábado de 17.30 a 19.30 horas.
- Preocupación entre los empresarios de Galicia por la llegada de Verifactu
- La red vecinal de A Coruña contra la soledad: «Si alguien tiene algún problema, estamos pendientes»
- Hugo Rama: 'Siento envidia de Charlie Patiño
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- Cuando Monelos vio abrir su primer negocio: «La gente decía que bajaba a A Coruña como si fuese otra ciudad»
- Un 'disparo' en la red eléctrica causa apagones en varias zonas de A Coruña
- Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita
- Nueva empresa en el puerto de A Coruña: trámite ambiental para la planta para reciclar ceniza de centrales térmicas