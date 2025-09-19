Eduardo Mendoza, en el podcast del suplemento ABRIL: “La corrupción es el gusano que nos corroe y que hemos tenido siempre”

Desde que Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) recibió el Premio Cervantes en 2016, y todavía más a raíz del Princesa de Asturias de las Letras con el que ha sido galardonado este año, hay mucha gente que se le acerca y le toca como si fuera un santo, como si tuviera una especie de aura divina. Se lo cuenta el autor a Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon al comienzo de un nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’, el pódcast del suplemento ABRIL que protagoniza esta semana. “Siempre he tenido un aura de santidad, que se corresponde además con mi vida, he hecho buenas obras y algún milagro”, empieza bromeando el escritor.

“Me encuentro bien, muy inquieto y muy emocionado, porque ya tengo una edad en la que lo normal es quedarme tranquilo en casa con una mantita viendo la televisión, pero van pasando cosas y tengo que estar continuamente en activo”, dice en relación, entre otras cosas, al Premio Princesa de Asturias de las Letras, que recogerá en Oviedo a finales de octubre de manos del Rey Felipe VI. El escritor recuerda que este año, además, se cumple el 50 aniversario de ‘La verdad sobre el caso Savolta’, su primera novela publicada. Medio siglo durante el que, más allá del tiempo, han pasado muchas cosas en las que Mendoza profundiza durante la conversación.

“He ido publicando, con altibajos, naturalmente, pero con una cierta regularidad de aceptación. Tengo unos lectores muy contados, pero muy fieles”, reflexiona el escritor, algo que le permite vivir de escribir, ya no necesita tener otro trabajo, puede dedicarse exclusivamente a la literatura, “con lo cual soy perfectamente feliz”. Por otro lado, el género del humor, que él ha cultivado mucho, tiene el problema de que no se traduce, o se traduce muy mal, por lo que en el extranjero no tiene cartera, pero no se queja.

Mendoza es un autor que representa Barcelona, y la ha explicado en muchos de sus libros, no sólo en ‘La ciudad de los prodigios’, como comenta a lo largo de la conversación. “Desde el principio, a mí me interesaba Barcelona como fenómeno, lo que no quería era ser un representante municipal, que es a lo que se tiende a convertirme. Ahora me llevan a la Feria de Guadalajara en México, que está dedicada este año a la ciudad de Barcelona, y me llevan a mí como si sacaran a pasear otra vez al santo”, bromea. “Las ciudades que tienen algún atractivo están completamente desbordadas. El siglo XXI empezó con los vuelos ‘low cost’, eso cambió la manera de ver el mundo, de ser turista, y la manera de entender el viaje”, reflexiona Mendoza sobre el turismo masivo que asola Barcelona y tantas otras capitales del mundo.

“A mí me gustaba escribir, pero pensaba que era un oficio poco gratificante. Tuve la suerte de coincidir también con un cambio importante. A partir de los años 60, la gente empieza a leer. Hasta ese momento, España es un país de analfabetos. Antes al escritor lo maltrataban las editoriales, pero empieza a haber fichajes, aparece Carmen Balcells, los agentes literarios”, asegura el escritor sobre el momento en el que él empezó a publicar. Después, Mendoza también habla sobre Benet, Goytisolo, García Hortelano, una generación que permitió que autores como él llegaran a ser valorados.

Sobre la literatura actual, y los gustos de los lectores, el autor se muestra un tanto desconcertado. “Este libro engancha, dicen… A mí es una palabra que me pone frenético, me parece que se te va a pegar a los dedos... Un libro que requiere un pequeño esfuerzo es tabú, fuera, al paredón, y es una lástima, porque hay una serie de gente que no lee cosas que le vendría muy bien leer”.

Eduardo Mendoza, en el podcast 'Libros y Cosas'.

Al final de la conversación, Mendoza termina hablando de esa sensación que, en lo político y en lo social, se tiene ahora de “final de trayecto, de que acaba”, algo con lo que él no está de acuerdo: “Yo quiero creer que no va a haber un cambio radical en ningún sentido, empezó un cambio democrático y sigue. Arrastramos unos lastres tremendos, no sé si heredados del franquismo o ya es congénito y viene de los Reyes Católicos, no lo sé, pero la corrupción es el gusano que nos corroe y que hemos tenido siempre”.

Puedes ver el videopodcast completo aquí.