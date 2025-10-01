Carmen V. Valiña gana el XIX Premio Narrativa Breve Repsol en Lengua Gallega con la obra ‘A illa que supuraba sangue’

La obra ‘A illa que supuraba sangue’ de Carmen V. Valiña ha sido premiada con el XIX Premio Narrativa Breve Repsol en Lengua Gallega por "su intriga y su sorprendente final”, según ha anunciado este miércoles el portavoz del jurado Fran Fernández Davila, ganador en la edición anterior. La obra de Carmen V. Valiña ha sido seleccionada entre las presentadas al certamen. “La obra destaca por su habilidad para sumergir al lecto en un juego de espejos temporales que trasladan, por un lado, a los días de la posguerra y al mundo de los represaliados, y, por otro, se sitúa en un presente convulso con la simbólica isla de San Simón como escenario”, explica el jurado, que tambié destac la prosa de tintes líricos y la intriga de la narración, con un final tan “sorprendente como inquietante”. El galardón está valorado en 12.000 euros y el trabajo será publicado, como cada año, por la editorial Galaxia.

Carmen V. Valiño (Baio, A Coruña, 1985) es doctora en Historia Contemporánea, profesora en la Universidade Europea Miguel de Cerveantes (UEMC) y creadora de PeriFéricas, Escola de feminismos alternativos. Ha escrito sobre periodistas españolas en Oriente Medio, sobre las emigrantes de Tierra de Soneira en Suiza y, desde 2021, se ha especializado en las historias de las mujeres internas en Conxo, sobre las que en 2025 publicó el ensayo ‘As tolas que non o eran’ (Galaxia). También participó en la Residencia Mariñán de Literatura e Pensamento y en la Residencia Literaria Illa de San Simón, donde fue seleccionada para la V Residencia Literaria Cidade da Cultura, REGA 2025.

Acto de entrega del XIX Premio Narrativa Breve Repsol en Lengua Gallega celebrado este miércoles en Vigo. / LOC

El jurado de la XIX edición del Premio Narrativa Breve Repsol estuvo compuesto por el director de ediciones de Galaxia, Marcos Calveiro; el escritor y ganador de la XVII edición del Premio Narrativa Breve Repsol, Fran Fernández Davila; la archivera y miembro de la comisión ejecutiva de la Real Academia Galega, Dolores Sánchez Palomina; el crítico literario Armando Requeixo Cuba; y la escritora y docente nombrada por la Asociación de Escritoras y Escritores en Lingua Galega (AELG), María Landesa. Al acto de entrega, celebrado este miércoles en Vigo, asistieron el secretario xeral de Lingua, Valentín García, la gerente de relaciones institucionales de la Fundación Repsol, Mercedes Gómez Badiola, y el director general de la editorial Galaxia, Xosé Manuel Soutullo.

El Premio Narrativa Breve se creó en el año 2006 por el Complejo Industrial de Repsol de A Coruña, vertebrado de forma conjunta con la Secretaría Xeral da Lingua de la Xunta de Galicia, para fomentar la cultura y lengua gallegas. Desde 2010, Fundación Repsol impulsa el certamen, que cuenta desde sus inicios con el apoyo de la Real Academia Galega y la Asociación de Escritoras e Escitores en Lingua Galega (AELG), así como con la colaboración de la editorial Galaxia.

El periodista Miguel Sande, la escritora Ánxeles Sumai, el escritor Xurxo Sierra, María López Sandez, Berta Dávila, Marcos Calveiro, Daniel Asorey, Xosé A. Neira Cruz, Antón Lopo, Gonzalo Hermo, Xosé Monteagudo, Alberto Romos, Fran Fernández Davila recibieron el premio de narrativa breve en ediciones anteriores. En total, desde 2006, el certamen de Repsol ha contado con la participación de casi 600 obras originales de escritores gallegos.