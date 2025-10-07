GALARDÓN
La escritora Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025
El jurado ha señalado que ‘El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática’ propone "una forma de 'revuelta radical', la de la reapropiación del tiempo y de la cultura como reactivadores del disfrute y del goce intelectual
EFE
La escritora Remedios Zafra Alcaraz (Córdoba, 1973) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo 2025, por 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática', galardón concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.
El jurado ha elegido la obra por "ser una reflexión sobre los objetos de la modernidad tardía, un homenaje a la libertad y a la pasión creativa y, a la vez, una fuerte crítica de las condiciones del rendimiento del trabajo intelectual en el presente por su violencia burocrática, tristeza administrativa y deshumanización tecnológica".
Además, el jurado ha señalado que ‘El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática’ propone "una forma de 'revuelta radical', la de la reapropiación del tiempo y de la cultura como reactivadores del disfrute y del goce intelectual.
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- El camino para David Mella después de una situación límite
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas