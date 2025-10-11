La Sagrada Familia sortea 8.500 entradas gratuitas para los días 8 y 9 de febrero por Santa Eulàlia
EP
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
La Sagrada Familia celebrará puertas abiertas para visitar de forma gratuita el interior de la basílica, el museo y las escuelas los días 8 y 9 de febrero por las fiestas de Santa Eulàlia de Barcelona, informa el templo en un comunicado este martes.
En total, se sortearán 8.500 entradas gratuitas, y para participar hay que completar el formulario disponible en la página web de la Sagrada Familia y sus redes sociales entre este martes y el domingo; el próximo lunes se realizará el sorteo y se publicará la lista de los ganadores.
Como novedad, se podrá visitar la remodelación del espacio del museo dedicado al arquitecto Antoni Gaudí, que acoge la exposición 'Antoni Gaudí. Humanismo y espiritualidad' la cual ofrece una visión íntima del artista catalán con fotografías, maquetas y otros materiales inéditos.
- Una ciudad en continua evolución durante 25 años
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- Un accidente múltiple en la AP-9 causa retenciones en la salida de A Coruña por la autopista
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- ¿Cuál es el barrio más pobre y más rico de A Coruña? La estadística dice que tienes ingresos diferente según dónde vivas
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- Detenidos siete ultras del Celta y del Málaga, próximo rival del Deportivo
- Comienza el derribo de las edificaciones en ruinas de la avenida Juan Naveira