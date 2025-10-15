Premio Planeta 2025: así son las 10 novelas finalistas

El Premio Planeta 2025, el galardón mejor dotado de la literatura en castellano, se conocerá esta noche en una gran ceremonia que se celebrará en el MNAC. El secretismo siempre impera en las horas previas, solo roto por rumores que van y vienen. Lo seguro, más allá de que hoy se conocerá al sucesor o sucesora de Paloma Sánchez-Garnica, es el premio: un millón de euros para el ganador, 200.000 para el finalista. Y que la obra galardonada saldrá de una de estas 10 finalistas.

A continuación, las sinopsis facilitadas por la editorial (los títulos son provisionales y algunos de los nombres que aparecen son seudónimos, tal y como presentaron sus autores los manuscritos).

'Todos ríen', de Noelia Espinar Inquietante distopía Tras una semana de aislamiento, una joven química percibe que la sociedad se ha vuelto agresiva y manipulable. El descubrimiento que hace sobre las causas la pondrá en peligro, a ella y a todos los que se oponen al plan secreto del gobierno, pero luchará por revertir la situación.

'Ghosting', de Salva Rubio Voces entre muros Un escritor en crisis, obsesionado con la cultura de los años noventa, compra una casa antigua en Barcelona. Pronto descubre que no está solo: comparte espacio con el fantasma de una joven, con quien comienza a intercambiar historias y con quien acabará creando un vínculo tan profundo como imposible.

'Por su gran culpa', de Mauro Corti Memoria, culpa y silencios El periodista Mauricio Costas recibe de manera anónima un diario que lo lleva a investigar la muerte del padre Molina en un pueblo argentino marcado por la dictadura y el silencio. Sus pesquisas se entrelazan con la culpa por el suicidio de su amigo Javier, sucedido veinticinco años atrás, y con la figura de Clara.

'No es tan fácil morir de amor', de Elvira Torres (seudónimo) Renacer al amor Vera, una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana, rompe con su matrimonio vacío con el marqués de Villaecijilla. Su apasionada relación con Antonio, más joven que ella y de origen humilde, la conduce a un proceso de liberación personal que culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su exmarido.

'¿No es hermosa la luna?', de Selene Noctis (seudónimo) Amor y muerte bajo la luna Victoria regresa a Lyra, en la isla de Lesbos, tras una ruptura violenta, y se ve envuelta en una serie de asesinatos que coinciden con cada luna llena y que cada vez se acercan más a su propia familia. Mientras investiga el misterio, se enamora de Kassia y descubre las cartas de Safo a su amada Clea, en una historia atravesada por el amor y la tragedia.

'Zoltar el mago, el pirata Roberts y una novela del Oeste', Keith Astra (seudónimo) La fortuna de los audaces Un recién jubilado, cuya vida ha estado marcada por la rutina y por el consejo que recibió de la máquina Zoltar el mago, inicia una inesperada transformación cuando acepta dos encargos literarios que lo sacan de su monotonía. Acaba encontrando un propósito vital que culmina en Las Vegas, donde un nuevo mensaje de Zoltar confirma su renacer.

'El color de la lluvia', de Sofía García (seudónimo) Las voces del silencio Sofía, nacida en la posguerra y criada por sus abuelos en la Galicia rural, arrastra secretos familiares y ausencias. Una extraña dolencia la lleva al hospital, donde se ocultan los horrores de experimentos con personas y descubre la existencia de una hermana gemela perdida. Con la ayuda de Daniel descubre la verdad y juntos abren un camino hacia la esperanza.

'La muerte de la Diosa', de José Antonio Ariza Rodríguez La rebelión de Venus En el clan de las siete hermanas, la diosa Venus y la chamán Asiae presienten el regreso de Orión convertido en dios. Él exige que Venus se someta, pero ella acaba quitándose la vida. Resucitada como diosa celestial, anuncia el futuro de su hijo Sahel y el de Orión, en una interpretación del mito de la diosa madre y del origen de la civilización.

'El destino en la esfera de un reloj', de Enrique Alejandro Santoyo Castro Amor y traición en las Indias En tiempos de Felipe IV, el duque Francisco y Leonora se enamoran, aunque esta acaba casada con el virrey de Nueva España. Enviado a las Indias para hacer cumplir la ley y destapar una conspiración, Francisco se reencuentra con ella y el amor se reaviva. Pero su historia, marcada por la traición y la muerte, tendrá un desenlace fatal.